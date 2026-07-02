Demokratie, Philosophie und grosse Bauwerke: Das antike Griechenland gilt als Wiege unserer Kultur. Doch hinter dem Glanz stehen auch Gewalt, Machtkämpfe und Unterdrückung. Die Forschung zeigt heute: Diese Welt damals ist auch sehr rau und oft brutal.
Mythen, Kriege und Machtkämpfe
Die frühen Kulturen der Minoer und Mykener prägen Religion, Sprache und Handel. Sogar Menschenopfer gibt es. Später entwickeln sich Stadtstaaten wie Sparta und Athen. Sie kämpfen gegeneinander in Wettkämpfen wie den Olympischen Spielen, aber auch in blutigen Kriegen. Orakel und Götter spielen dabei eine grosse Rolle.
Demokratie und ihre Grenzen
In Athen entsteht die Demokratie. Aber sie gilt nur für freie Männer. Frauen, Fremde und Sklaven sind ausgeschlossen. Kriege machen Athen mächtig, führen aber auch zum Untergang. Am Ende folgt Alexander der Grosse. Er erobert ein riesiges Reich und hinterlässt Chaos. Die Geschichte zeigt: Fortschritt und Gewalt liegen im antiken Griechenland oft nah beieinander.
Einordnung für den Unterricht
Die mehrteilige Serie hilft, ein differenziertes Bild des antiken Griechenlands zu zeichnen. Sie zeigt nicht nur Errungenschaften, sondern auch Konflikte und Schattenseiten. Lehrpersonen können damit zentrale Themen wie Demokratie, Macht, Krieg und Gesellschaft kritisch diskutieren. So wird Geschichte greifbar. Die Serie ist für ältere Schülerinnen und Schüler ab Stufe Sek II geeignet.
Informationen für Lehrpersonen
Die Schülerinnen und Schüler …
- RZG 2.7b können zu einer ausgewählten populären Geschichtsdarstellung weitere Materialien finden und diese mit der Darstellung vergleichen.
- RZG 6.1b können an einem geschichtlichen Umbruch der frühen Neuzeit darlegen, wie sich Denken und Leben von Menschen verändert haben.
Stufe: Sek II
Fächer: RZG / Geschichte
Produktion: ZDF Studios GmbH
VOD: 31.05.2029