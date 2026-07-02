Das antike Griechenland prägte Sprache, Religion und Kultur. Doch auch Machtspiele und Gewalt bestimmten den Alltag. Was trieb das antike Griechenland an?

Demokratie, Philosophie und grosse Bauwerke: Das antike Griechenland gilt als Wiege unserer Kultur. Doch hinter dem Glanz stehen auch Gewalt, Machtkämpfe und Unterdrückung. Die Forschung zeigt heute: Diese Welt damals ist auch sehr rau und oft brutal.

Mythen, Kriege und Machtkämpfe

Die frühen Kulturen der Minoer und Mykener prägen Religion, Sprache und Handel. Sogar Menschenopfer gibt es. Später entwickeln sich Stadtstaaten wie Sparta und Athen. Sie kämpfen gegeneinander in Wettkämpfen wie den Olympischen Spielen, aber auch in blutigen Kriegen. Orakel und Götter spielen dabei eine grosse Rolle.

Demokratie und ihre Grenzen

In Athen entsteht die Demokratie. Aber sie gilt nur für freie Männer. Frauen, Fremde und Sklaven sind ausgeschlossen. Kriege machen Athen mächtig, führen aber auch zum Untergang. Am Ende folgt Alexander der Grosse. Er erobert ein riesiges Reich und hinterlässt Chaos. Die Geschichte zeigt: Fortschritt und Gewalt liegen im antiken Griechenland oft nah beieinander.

Einordnung für den Unterricht

Die mehrteilige Serie hilft, ein differenziertes Bild des antiken Griechenlands zu zeichnen. Sie zeigt nicht nur Errungenschaften, sondern auch Konflikte und Schattenseiten. Lehrpersonen können damit zentrale Themen wie Demokratie, Macht, Krieg und Gesellschaft kritisch diskutieren. So wird Geschichte greifbar. Die Serie ist für ältere Schülerinnen und Schüler ab Stufe Sek II geeignet.