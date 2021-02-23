Weihnachtskrippen, Museumsbesuch, Schwimmunterricht: In ihrem Alltag stösst die neugierige Lina immer wieder auf Fragen zum Christentum, Judentum und Islam. Und ihr Vater Ismael hat selten die passenden Antworten. Zum Glück eilt stets die Taube Nemo, Expertin für Religionen, zu Hilfe.

Religion kann ganz schön kompliziert sein. Von wo kommen all diese Gebote, Verbote und Regeln, nach denen gläubige Menschen heute leben? Um diese zu erforschen, reist Lina zurück in die Entstehungszeit der monotheistischen Weltreligionen. Begleitet wird sie dabei von Schulfreunden, ihrem Vater Ismael und der Taube Nemo, die sich mit Religionen auskennt und fast alle Fragen beantworten kann.

Wie unterscheiden sich Christentum, Judentum und Islam? Welche Gemeinsamkeiten weisen sie auf? Wie wird das Thema Gewalt in der Bibel und im Koran behandelt? Und was bedeutet eigentlich koscher oder halal? Mit spannenden Kurzgeschichten und einer Prise Humor geht die zehnteilige Animationsserie «Linas Welt» diesen und ähnlichen Fragestellungen nach.

Unterrichtsmaterial

Stufe: PS

Fach: Religion

Stichwörter: Kirche, Synagoge, Moschee, Koran, Bibel, Tora, Christentum, Judentum, Islam, Muslim, Mohammed, Jesus, Maria, Religionsgeschichte, Mekka, Kaaba, Jerusalem, Gott, Heilige Dreifaltigkeit, koscher, halal

Produktion: Ismaël Saidi. Les Batelières Productions, 2021.

VOD: Bis 31.01.2026.