Auf der Suche nach dem Ich - Liebe, Sex, mein Leben

Bi, hetero, homo, trans, cis – wer bin ich und was will ich? Die eigene sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität sind nicht immer eindeutig. Gerade in der Pubertät sind viele Jugendliche auf der Suche danach, was sich richtig anfühlt. Unsicherheiten gehören bei dieser Reise dazu.