Legende: Stimmt diese Aussage? Mithilfe von Statistiken und wissenschaftlicher Analysen macht «Data Science vs. Fake» den Faktencheck. ARTE France

Was stimmt?

Falschmeldungen, Mythen und Halbwahrheiten sind allgegenwärtig. Sie werden, mit Absicht oder nicht, breit gestreut und verbreiten sich in Windeseile. Im Fokus stehen oft Aussagen zu Klima, Gesundheit oder Naturphänomenen.

Windräder verursachen ein vermehrtes Vogelsterben! Bei Vollmond werden mehr Babys geboren! Der Blitz schlägt niemals am gleichen Ort zweimal ein! Was stimmt und was nicht? In 30 kurzen Folgen beleuchtet «Data Science vs. Fake» weit verbreitete Behauptungen. Manche davon sind komplett falsch, andere wiederum haben einen wahren Kern. Die Reihe erlaubt eine differenzierte Sicht auf die Dinge und behandelt dabei wichtige Fragestellungen der Allgemeinbildung. In kurzen Videos analysiert «Data Science vs. Fake» anhand wissenschaftlicher Fakten und Zahlen diverse Behauptungen und veranschaulicht die Sachverhalte mit ansprechenden Animationen.