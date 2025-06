Was ist Rassismus und was steckt dahinter? In der neuen Folge von «SRF Kids – Clip und klar» erklärt Reena, woher Rassismus kommt und wie er sich im Alltag von Betroffenen zeigt. Und sie weiss: Wir alle können helfen, um Rassismus zu stoppen.

Rassismus bedeutet, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft, Sprache oder Religion schlechter behandelt werden. Das geschieht durch Worte oder Taten. Rassismus ist verletzend und doch noch immer aktuell. Aber woher kommt dieses Denken?

Warum denken Menschen rassistisch?

Manche Personen teilen Menschen in Gruppen ein, sogenannte «Rassen». Dieser Begriff stammt aus dem Tierreich: Bei Hunden etwa gibt es verschiedene gezüchtete Rassen, die jeweils andere Eigenschaften besitzen. Aber: Bei Menschen gibt es keine «Rassen». Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschafter längst bewiesen. Auch wenn Menschen unterschiedlich aussehen oder aus verschiedenen Ländern kommen, unterscheiden sie sich biologisch kaum. Merkmale wie die Haut- oder Haarfarbe sagen nichts über die Fähigkeiten oder den Charakter eines Menschen aus.

Trotzdem glauben manche, sie seien besser als andere – nur weil sie einer bestimmten Gruppe angehören. Sie fühlen sich überlegen und beleidigen, benachteiligen oder verletzen andere. Das ist Rassismus.

Geschichte des Rassismus

Viele Forschende sehen den Ursprung des Rassismus im Kolonialismus: Europäische Länder eroberten Gebiete in Afrika, Asien oder Südamerika. Sie teilten die Menschen in «Rassen» auf und erklärten ihre «weisse Rasse» für überlegen. Das hatte weitreichende Folgen, denn sie unterdrückten, versklavten oder töteten Menschen «anderer Rassen».

Der Rassismus prägt die Geschichte vieler Länder. In den USA und in Südafrika etwa gab es eine strikte Trennung zwischen Hautfarben und eine Benachteiligung der Schwarzen Menschen. In Deutschland erklärten die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler Jüdinnen und Juden, eine Religionsgemeinschaft, zu einer «minderwertigen Rasse». Aus rassistischem Hass ermordeten sie mehr als sechs Millionen Menschen. Dieser spezielle Hass gegen Jüdinnen und Juden heisst Antisemitismus.

Rassismus heute

Heute steht in vielen Verfassungen, dass niemand wegen seiner Herkunft, Religion oder Hautfarbe benachteiligt werden darf. Auch in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist das festgeschrieben. Trotzdem erleben viele Menschen noch immer Rassismus. Denn er steckt in vielen Köpfen und zeigt sich in sozialen Medien, in der Schule, am Arbeitsplatz – und im Alltag.

Menschen berichten, dass sie wegen ihres Namens, ihrer Hautfarbe oder Sprache seltener eine Wohnung oder einen Job bekommen. Oder häufiger von der Polizei kontrolliert werden. Selbst Kinder und Jugendliche erleben schon Rassismus. Zum Beispiel wenn sie schlechtere Noten bei gleicher Leistung bekommen.

Manchmal ist Rassismus nicht sofort erkennbar. Wenn jemand fragt: «Woher kommst du wirklich?» oder ungefragt Haare anfasst, kann das verletzend sein. Es kann zeigen: «Du bist anders» oder «du gehörst nicht dazu». Das nennt man Alltagsrassismus.

Was können wir tun?

Wenn in Filmen fast nur weisse Superhelden vorkommen oder Menschen aus anderen Ländern komisch dargestellt werden, werden Vorurteile gefestigt. Wir alle nehmen diese, oft unbewusst, auf. Rassismus beginnt also im Kopf. Aber: Indem wir die eigenen Gedanken, Haltungen und Handlungen hinterfragen, können wir gemeinsam Rassismus stoppen.

Gemeinsam gegen Rassismus Box aufklappen Box zuklappen Egal ob man Rassismus erlebt oder beobachtet – wir alle können etwas tun: Es hilft, mit einer Vertrauensperson zu sprechen.

Man kann bei der Nummer 147 von Pro Juventute anrufen und nach Hilfe fragen.

Deutlich sagen, dass Sprüche oder Taten rassistisch sind.

Wenn man selbst jemanden verletzt: Frag nach, hör zu und entschuldige dich. Denn wichtig ist: Wir alle können dazulernen.

In dieser Folge von «SRF Kids – Clip und klar» erklärt Reena, was Rassismus ist, woher er kommt und wie er sich noch heute zeigt. Und sie weiss: Gemeinsam können wir eine gerechtere Welt erreichen. Denn: Rassismus geht uns alle etwas an.

Hinweis für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Dieses Video über Rassismus enthält Bilder und Themen, die für Ihre Schülerinnen und Schüler möglicherweise emotional herausfordernd sein könnten. Wir empfehlen Ihnen, das Video vor dem Einsatz im Unterricht anzuschauen, um die Angemessenheit für Ihre Schülerinnen und Schüler zu beurteilen. Bitte bereiten Sie die Kinder behutsam auf das Thema vor und stehen Sie für Fragen und Nachbesprechungen zur Verfügung.

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler … NMG.1.2.c: …können in konkreten Situationen (z.B. aus dem Alltag, aus Geschichten, Filmen) den Grad des Wohlbefindens und den Gesundheitszustand von Menschen erkennen.

NMG.7.1.c: …können wahrnehmen, was Herkunft und Zugehörigkeiten (z.B. Familie, Sprache, Vereine, Herkunftsland, Religion) Menschen bedeuten.

NMG.7.1.e: …können Stereotypen und Vorurteile über Menschen mit anderen Lebensweisen hinterfragen (z.B. auf dem Pausenplatz, in Medien, Politik).

NMG.7.2.g: …können eigene Einschätzungen und Einstellungen zur Lebensweise von und gegenüber Bevölkerungsgruppen in fernen Gebieten der Erde bewusst machen, vergleichen und dabei Ideen entwickeln, wie man mit möglichen Stereotypen und Vorurteilen umgehen kann.

NMG.10.1: …können auf andere eingehen und Gemeinschaft mitgestalten.

NMG.11.1.d: …können menschliche Grunderfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und vergleichen (z.B. verschiedene Kulturen, Generationen, Geschlecht).

NMG.11.4: … können Situationen und Handlungen hinterfragen, ethisch beurteilen und Standpunkte begründet vertreten. Fächer: NMG Stufe: PS Stichwörter: Rassismus, Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religion, Ungleich, Behandlung, Worte, Taten, Denken, Rassen, Eigenschaften, Biologie, Haarfarbe, Gruppe, Geschichte, Kolonialismus, Trennung, USA, Südafrika, Nationalsozialisten, Ermordung, Antisemitismus, Vorurteile, Festigung, Haltung, Handlung. Produktion: SRF school 2025. VOD: Unbegrenzt.

