Die «SRF Kids News» wagen sich an die Achtbeiner. Kids-Reporter Yaro (10) schaut sich die Nosferatu-Spinne genau an. Warum krabbeln im Herbst Spinnen in unseren Wohnungen und wieso sind sie nützlich? Ausserdem: Eine Schulklasse aus Lauterbrunnen ist bei der steilsten Seilbahn der Welt unterwegs.

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge der «SRF Kids News» erscheint am 02. Oktober und setzt sich mit dem Thema Mobbing auseinander. Was können wir tun, wenn wir Mobbing beobachten?