Was bedeuten eigentlich Waffenruhe und Waffenstillstand? Die «SRF Kids News» sprechen über Krieg. Mateo (13) flüchtete aus der Ukraine in die Schweiz . Er erzählt, wie er mit Nachrichten aus der Ukraine umgeht. Ausserdem findet eine Klasse heraus, was hinter der Legende vom Drachen «Fauchi» steckt.

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge der «SRF Kids News» erscheint am 18. September und besucht den Schweizerischen Nationalpark. Der Fluss «Spöl» wird saniert. Dafür werden 12'000 Fische umgesiedelt. Wie soll das genau funktionieren?