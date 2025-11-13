Wie ist es, ein Skirenn-Profi zu sein? In den «SRF Kids News» interviewt Linda (11) Marco Odermatt zu seinem Alltag als Profisportler. Welche Disziplinen im alpinen Skisport gibt es und wie unterscheiden sie sich? Zudem ist am 16. November 2025 Einsendeschluss der #SayHi Videos.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge erscheint am Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November. Die «SRF Kids News» besuchen die Kinder-Ombudsstelle. Wo können Kinder Hilfe holen und welche Rechte haben sie?