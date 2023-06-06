Was beinhaltet der Medien-Workshop von SRF school?
Auf der Suche nach einem handlungsorientierten und realitätsnahen Angebot zur Vermittlung von Medienkompetenzen? Seit dem Schuljahr 23/24 bietet SRF school einen speziell für den Unterricht konzipierten Medien-Workshop für Schulklassen der 5. und 6. Primarstufe im Fach «Medien und Informatik» an. Das komplette Angebot ist kostenlos.
Mit der Unterstützung unseres SRF-Teams erarbeiten die Schülerinnen und Schüler einen Videobeitrag und einen Online-Artikel, die Teil einer Ausgabe der «SRF Kids News» werden. Teil des Workshops ist auch das Produzieren von Clips für Social Media. Die Kinder bestimmen mit unserer Unterstützung ein Thema, erleben hautnah, wie Medieninhalte entstehen und beteiligen sich aktiv an der Umsetzung.
Voraussetzungen
Pro Monat finden zwei Workshops statt, die von Dienstag bis Donnerstag dauern. Je nach Stundenplan beinhaltet die Projektwoche verschiedene Theorieteile, Gruppenarbeiten und die konkrete Umsetzung der Video- und Audiobeiträge sowie eines Web-Artikels.
Impressionen aus dem Medien-Workshop
-
Bild 1 von 7. Und Action! In den Medien-Workshops sitzen die Kinder im Regiestuhl. Bildquelle: SRF.
-
Bild 2 von 7. Redaktionssitzung. In der Redaktionssitzung bestimmt die Klasse mit dem SRF-Team gemeinsam das Thema. Bildquelle: SRF.
-
Bild 3 von 7. Recherche. Jetzt tauchen die Kinder ins Thema ein. Bildquelle: SRF.
-
Bild 4 von 7. Storyboard. An der Wandtafel wird der Videobeitrag geplant. Bildquelle: SRF.
-
Bild 5 von 7. Artikel. Spitzmarke, Lead, Titel und viel Text... die Kinder erarbeiten den Artikel für die «SRF Kids News». Bildquelle: SRF.
-
Bild 6 von 7. Filmen. Opener, Closer, Moderationen, Interviews... alle Kinder können vielfältig vor der Kamera agieren. Bildquelle: SRF.
-
Bild 7 von 7. It's a wrap! Zum Schluss schauen wir uns gemeinsam den Rohschnitt unseres Videos an. Bildquelle: SRF.
Unser SRF-Team ist an allen Tagen vor Ort und gestaltet den Medien-Workshop mit der Klasse. Die Lehrperson unterstützt dabei das Team von SRF school aktiv in der Umsetzung und stellt Räume sowie Material und Infrastruktur zur Verfügung. Den genauen Ablauf des Workshops finden Sie in diesem Factsheet:
Zum Download
Im Moment keine Anmeldung möglich
Die Anmeldefrist für die Termine für das zweite Semester des Schuljahres 2025/2026 ist abgelaufen. Bei Fragen können Sie sich gerne bei Damian Haas (damian.haas@srf.ch) melden. Ein Tipp zum Schluss: Um die Aufschaltung der neuen Workshop-Termine nicht zu verpassen, abonnieren Sie doch den Newsletter von SRF school. Dann sind Sie immer top informiert.