Wie läuft eine Notaufnahme genau ab? Die Reporterin Naira (14) ist mit einer Oberärztin einen Tag im Kinderspital unterwegs. Wie entscheiden Ärztinnen und Ärzte, wer zuerst drankommt? Zudem versucht sich Kinderreporterin Aurelia (11) im Stabhochsprung. Profi Angelica Moser zeigt ihr, wie es geht.

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge der «SRF Kids News» erscheint am 04. September 2025 und beleuchtet die Braille-Schrift. Im Fokus steht die Erfindung der Punktschrift und wie ein Mädchen sie im Alltag zur Orientierung nutzt.