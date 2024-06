So schnell wie ein Auto, lauter als ein Düsenflugzeug oder klein wie eine Stecknadel: Es gibt viele Tiere, die einiges auf dem Kasten haben. Einige davon nimmt Reena mithilfe der Klasse 4A aus Hausen unter die Lupe.

Tierische Bestleistungen im Fokus

Der Blauwal hat ein riesengrosses Herz. Das ist nicht im übertragenen Sinn gemeint – sein Herz ist tatsächlich etwa so gross und schwer wie ein Kleinwagen. Insgesamt wiegt das grösste und schwerste Tier der Welt satte 190 Tonnen, also etwa so viel wie 30 ausgewachsene Elefanten.

Auch ein anderes, faszinierendes Tier lebt im Meer. Mit 200 Dezibel ist der Knallkrebs lauter als ein Düsenflugzeug. Um seine Beute umzuhauen, schnappt er seine Scheren blitzschnell zu. Dadurch entsteht ein ohrenbetäubender Knall. Der Knallkrebs wird also nicht umsonst auch Pistolenkrebs genannt.

Unauffälliger und doch beeindruckend ist der Mistkäfer. Er kann etwa das 1100-fache seines Körpergewichts bewegen. Das hilft ihm, gegen andere Mistkäfer zu kämpfen und schwere Nahrung zu transportieren. Mit etwas Glück kann man dem stärksten Tier der Welt auch bei uns begegnen, denn der Mistkäfer lebt vor allem in Europa.

Schrecklich-stinkende Tiere

Das nächste Tier trifft man glücklicherweise nicht bei uns an. Der Schreckliche Pfeilgiftfrosch lebt nämlich im tropischen Regenwald und ist ganz schön gefährlich! Sein Gift würde reichen, um zehn Menschen zu töten.

Nicht ganz so gefährlich ist die Flüssigkeit, welche das Stinktier ausstösst. Das Abwehrsekret des stinkigsten Tiers der Welt hat es dennoch in sich. Bis zu vier Kilometer weit kann man den Gestank riechen und wenn man zu nah dran ist, kann man sogar ohnmächtig werden.

Wie diese eklige Flüssigkeit riecht, was das schnellste, langsamste oder aber auch kleinste Tier der Welt ist, weiss Reena.

Wissbegierige Kinder im Fernsehstudio

Besonders an dieser Folge «Clip und klar!» ist, dass Moderatorin Reena nicht allein vor der Kamera steht. Leni und Emma der 4A aus Hausen sind die Gewinnerinnen der «Early Bird»-Verlosung des LernFilm Festivals 2023. Als Preis durften sie mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ins SRF-Studio kommen und für diese Folge vor der Kamera stehen. Ausserdem erfuhren die Kinder in einem Workshop, wie die Produktion eines Lernfilms gelingt.

Bezug zum Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler...

NMG.2.1.b ...können Lebewesen ihren typischen Lebensräumen zuordnen.

NMG.2.4 ...können die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren erkennen und sie kategorisieren.