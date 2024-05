Einfallsreiche Evolution

Video

Das Glühwürmchen – Morsecode im Dienste der Liebe (5/30) vom 18.05.2024

In der märchenhaften Welt der Glühwürmchen dreht sich bei der Partnersuche alles um Lichtsignale. In dieser Folge erfährst du, was das genau bedeutet und was Biolumineszenz ist.

