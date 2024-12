Fossile Energieträger wie Kohle oder Erdgas stehen nur begrenzt zur Verfügung. Was sind die Alternativen? Welche Energieformen sind in der Schweiz wichtig, ergänzend oder schwierig umsetzbar? Die animierten Erklärvideos gehen auf die wichtigsten Aspekte von erneuerbaren Energien ein. Kindergerecht zeigen sie: Was genau sind erneuerbare Energien? Wie gewinnen wir Energie mit Sonne, Wind oder Wasser? Und wo kommen diese Energieformen in der Schweiz zum Einsatz?

Wie funktioniert Strom?

Wir alle laden unser Handy auf und duschen gerne warm. Doch so selbstverständlich sind diese Dinge nicht. Unser Leben braucht Energie – zum Beispiel für Strom oder die Heizung. Woher kommt diese Energie? Während fossile Energiequellen endlich sind, gibt es als Ergänzung die erneuerbaren Energien. Dazu gehört Wasserkraft, Wind- oder Sonnenenergie, aber auch Erdwärme, Bioenergie oder Gezeitenkraft. Wie funktionieren Sie? Wie wichtig sind sie für die Schweiz? Und was sind ihre Vor- und Nachteile? Schülerinnen und Schüler erfahren informativ und unterhaltsam das Wichtigste rund um erneuerbare Energie.

«Erneuerbare Energien» ist eine Zusammenarbeit von «SRF school» und Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Sieben Animationsfilme, begleitet von selbst komponierter Musik, geben einen Überblick über die erneuerbaren Energien.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Mit selbst entwickelten Animationsfilmen stellen sie die erneuerbaren Energien vor: Studierende der ZHdK, Cast / Audiovisual Media ZHdK

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Mit selbst entwickelten Animationsfilmen stellen sie die erneuerbaren Energien vor: Studierende der ZHdK, Cast / Audiovisual Media ZHdK

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21: Die Schülerinnen und Schüler… RZG.1.4b :…können zwischen erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energieträgern unterscheiden (z.B. Sonnenstrahlen, Wasserkraft, Erdöl, Holz) und deren Vor- und Nachteile vergleichen (Energieträger).

RZG.1.4c: …können Auswirkungen analysieren, die durch die Gewinnung, den Abbau und die Nutzung natürlicher Ressourcen auf Mensch und Umwelt entstehen. Fächer: NMG Stichwörter: Energieformen, Erneuerbare Energie, Energiegewinnung, Energieverbrauch, Energiequellen, fossile Energie, Strom, Energie in der Schweiz, Wasserkraft, Windenergie, Sonnenenergie, Bioenergie, Erdwärme, Geothermie, Gezeitenkraft Stufe : PS, Sek I Produktion: Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Cast / Audiovisual Media in Zusammenarbeit mit «SRF school» 2024.

Nichts für den Unterricht verpassen?