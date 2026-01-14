«Neutral wie ein Schiedsrichter!» In dieser Folge von «SRF Kids – Clip und Klar!» erklärt Raphi, was Neutralität heisst und was das für die Schweiz bedeutet.

Die Schweiz ist seit über 200 Jahren neutral. Davor war das anders: Die Eidgenossenschaft führte selbst Kriege. Nach mehreren Niederlagen entschied sie sich, sich aus den Konflikten der Nachbarländer herauszuhalten. Beim Wiener und Pariser Kongress wurde 1815 die dauernde Neutralität der Schweiz offiziell anerkannt. Dieses Prinzip gilt bis heute.

Zwischen handeln und sanktionieren

Wenn zwei Länder Krieg führen, darf sich die Schweiz militärisch nicht einmischen. Neutral bleiben ist aber nicht immer einfach. Die Schweiz muss sich regelmässig entscheiden, wie sie sich gegenüber kriegsführenden Staaten verhält. Zum Beispiel verhängen manche Staaten Sanktionen gegen Angreifende, indem sie den Handel einschränken. Die Schweiz kann sich solchen Sanktionen anschliessen oder weiterhin Handel treiben. Das sorgt manchmal für Kritik, weil angreifende Länder so weiterhin Geld verdienen können.

Die Genfer Konvention Box aufklappen Box zuklappen Die Genfer Konventionen enthalten für den Fall eines Krieges Regeln für den Schutz von Personen, die nicht am Kampf teilnehmen. Die erste Genfer Konvention fand 1864 zum Schutz von Verwundeten im Krieg statt. Danach gab es weitere Konventionen (1906, 1929 und 1949) zum Schutz von Kriegsgefangenen, Zivilpersonen und Verwundeten. 1977 und 2005 wurde das Abkommen mit Zusatzprotokollen an moderne Konflikte angepasst.

Gibt es Regeln im Krieg?

Aufgrund der Neutralität ist die Schweiz ein guter Ort für Friedensverhandlungen. Beispielsweise wurden an mehreren Genfer Konventionen Regeln für die Kriegsführung festgelegt. Dabei geht es vor allem um den Schutz von Personen, die im Kampf nicht teilnehmen.

Weitere europäische Staaten, die als neutral gelten Box aufklappen Box zuklappen Irland (seit 1993)

Liechtenstein (Seit 1868)

Luxemburg (Seit 1867)

Malta (Seit 1981)

Österreich (Seit 1955)

Vatikanstadt (Seit 1929) Finnland und Schweden galten bis zur Beantragung der NATO-Mitgliedschaft im Jahr 2022 in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg als neutrale Staaten.

In der neuen Folge von «SRF Kids – Clip und Klar!» erklärt Raphi was Neutralität heisst und was das für die Schweiz bedeutet.

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler … RZG.8.3.b …können Phasen der europäischen Einigung aufzählen und dabei die Position der Schweiz charakterisieren. Neutralität; Europarat; OSZE Fächer: RZG Stufe: PS, Sek I Stichwörter: Schweiz, Neutralität, Krieg, Schiedsrichter, Friedensvertrag, Eigenossen, Wiener Kongress, Pariser Friedenskongress, Europa, Armee, Verteidigung, Genfer Konvention Produktion: SRF school 2026. VOD: Unbegrenzt.

