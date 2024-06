Video

Wenn Spinnen zu Chamäleons werden und Bienen Regen voraussagen vom 02.06.2024

Gelb, weiss oder rosa? Manche Schweizer Spinnen suchen sich wie ein Chamäleon ihre Farbe aus, um clever an Beute ranzukommen. Die Kegelbiene kann Regen spüren und bringt sich rechtzeitig in Sicherheit, während Ameisen auf Blattläuse trommeln und so clever an ihr Fressen kommen.

