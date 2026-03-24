In der neuen Folge von «SRF Kids – Clip und Klar!» erklärt Raphi, warum Zecken Blut saugen und wo sich die kleinen Tiere aufhalten. Ausserdem: Welche Gefahren gibt es bei einem Zeckenstich? Dazu verschiedene Tipps, um sich vor den kleinen Blutsaugern zu schützen.

Zecken gibt es überall in der Schweiz. Sogar in den Bergen, in der Höhe bis zu 2'000 Metern, leben die kleinen Tiere. Die häufigste Art hierzulande ist der «Gemeine Holzbock». Zecken mögen es schön warm und feucht. Die kleinen Parasiten sind deshalb auch von Mai bis August am aktivsten.

Warum saugen Zecken Blut?

Zecken sind keine Insekten, sondern Spinnentiere. Für ihre Entwicklung brauchen sie Blut. Dazu warten sie im hohen Gras, auf Sträuchern oder feuchtem Boden, und zack — im richtigen Moment klammern sie sich an einem vorbeilaufenden Menschen oder Tier fest. Mit ihren Mundwerkzeugen stechen die Spinntiere in die Haut und saugen Blut aus.

Wie entferne ich eine Zecke? Box aufklappen Box zuklappen Erwachsene um Hilfe bitten

Eine Pinzette, Zeckenzange oder eine Zeckenkarte benutzen

Zecke so nahe an der Haut wie möglich anpacken

Vorsichtig und gerade rausziehen

Stichstelle desinfizieren

Zecke töten, am besten mit Glas zerdrücken

Beim Zustechen benutzen die Zecken einen Trick, um nicht sofort bemerkt zu werden: Das Tier betäubt die Stelle vor dem Stich. Dadurch spüren wir den Stich oft nicht.

Darum können uns Zecken krank machen

Eine Zecke kann ganz schön gefährlich sein. Mit ihrem Stich kann sie schlimme Krankheiten wie FSME oder Borreliose übertragen. FSME ist eine Virusinfektion, die das Gehirn oder die Hirnhäute entzündet oder in schweren Fällen gar zu Lähmungen führt. Eine Impfung schützt vor dieser Krankheit. Bei Borreliose ist hingegen ein Bakterium für die Infektion verantwortlich. Das Krankheitsbild beim Menschen ist sehr vielfältig. Früh bemerkt, kann Borreliose mit Antibiotika behandelt werden. Eine entdeckte Zecke muss deshalb sofort entfernt und getötet werden.

Zecken als Überlebenskünstler

Zecken sind unglaublich widerstandsfähig. Einmal vollgesogen, überleben die Spinnentiere mehrere Jahre, ohne wieder zu stechen. Wird es im Winter nicht länger unter -20 Grad kalt, sind auch die eisigen Temperaturen keine Gefahr für die Zecke.

Sogar im Wasser kann sie bis zu einem Monat überleben. Deshalb sollten wir das gefundene Kleintier niemals die Toilette herunterspülen. Besser in ein Küchenpapier wickeln und mit einem Glas zerdrücken.

Tipps, um Zecken in der Natur fernzuhalten: Box aufklappen Box zuklappen Lange Kleidung tragen

Socken über die Hosen ziehen

Sprays gegen Zecken auftragen

Helle Kleidung tragen – so erkennst du eine Zecke schneller!

Mehr über die kleinen Blutsauger und wirksame Schutzmöglichkeiten zeigt die neue Folge von «SRF Kids – Clip und klar!» mit Raphi.

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler … NMG.2.1: ... können Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen erkunden und dokumentieren sowie das Zusammenwirken beschreiben.

NMG.2.2 d: ... können erklären, welche Tiere oder Pflanzen voneinander abhängig sind und Vermutungen über Wechselwirkungen zwischen Lebewesen anstellen (z.B. Weiher: Amphibien, Reiher, Süsswasserfische, Mücken; Nahrungsketten).

NMG.2.4 a: ... können ausgewählte Pflanzen- oder Tiergruppen auf ihre Eigenschaften untersuchen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben (z.B. Vögel haben ein Gefieder, Reptilien eine Haut aus Hornschuppen). Fächer: NMG Stufe: PS, Sek 1 Stichwörter: Zecken, Spinnentiere, Zeckenstich, Blut, FSME, Borreliose, Schutzmassnahmen Produktion: SRF school 2026. VOD: Unbegrenzt.

Schulstoff leicht gemacht! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Was erforschen Bioniker? Warum schwimmt ein Schiff? Wie funktioniert unser Gehirn und was ist Foodwaste? Antworten liefert «Clip und klar!» – auch auf «YouTube SRF Kids».

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