Ist eine Banane mit braunen Flecken schlecht? Ist ein krummes Rüebli weniger gut als ein gerades? Nein, natürlich nicht! Doch oft werden beide Opfer von Foodwaste. Was genau Foodwaste ist, wie er entsteht und was man dagegen unternehmen kann, erklärt Reena.

Foodwaste: Was ist das?

04:20 Video Foodwaste – Was ist das? Aus SRF Kids – Clip und klar! vom 23.10.2017. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 20 Sekunden.

2'000'000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr: so viel Essen verschwenden wir in der Schweiz. 45 Prozent davon passiert sogar bei uns zuhause. Ein Thema also, das jeden Schüler und jede Schülerin betrifft.

Lehrplan 21-Bezug

Die Schülerinnen und Schüler können…

NMG 1.3 f: ...die Herkunft von ausgewählten Lebensmitteln untersuchen und über den Umgang nachdenken (z.B. lokale, saisonale Produkte; sparsamer/verschwenderischer Umgang mit Lebensmitteln). ​Lebensmittelverschwendung, Footprint als verbindlicher Inhalt .

. NMG 1.3 g: …Merkmale zum sachgerechten Umgang mit Lebensmitteln beschreiben (z.B. Hygiene, Haltbarkeit, Lagerung, Konservierung).