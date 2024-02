Video

Sommer 1: Auf der Suche nach Farnen, Fraktalen und Sternschnuppen vom 10.02.2024

In der wärmsten Zeit des Jahres besucht Cloe jeden Tag den Wald. Die langen Tage bieten ihr mehr Zeit für Abenteuer. Dafür ist sie der Sonne dankbar. Doch was Cloe liebt, sind Gewitter. In dem Moment, wo der Regen einsetzt, schliesst sie ihre Augen und taucht ein in die unendlich vielen Tropfen.

