Unterrichtsmaterialien

Cloe liebt den Wald mit all seinen Facetten. Ihr Rucksack ist stets gepackt, damit sie immer wieder von neuem diesen faszinierenden Lebensraum entdecken kann. Im Winter sucht sie nach Tierspuren im Schnee und erforscht die Sinne der Bäume. Im Frühling nimmt das Mädchen mit Forscherdrang die Photosynthese unter die Lupe oder analysiert jahrhundertealte Bäume, die vielen Tieren Nahrung und Schutz bieten.

Ökosystem Wald unter der Lupe

In der wärmsten Zeit des Jahres besucht Cloe ihren Lieblingsort täglich. Die Sommergewitter haben es ihr besonders angetan, und wenn sie Pilze untersucht, macht sie das mit voller Konzentration. Wenn im Herbst das Chlorophyll seine Aktivität einstellt, nehmen die Blätter die gleiche Farbe wie Cloes Haare an. Etwas, was die Baumliebhaberin äusserst glücklich macht. Von Glück erfüllt wird die engagierte Naturschützerin auch, wenn sie die höher gelegenen und farbenprächtigen Lärchenwälder durchstreift. Und wenn der Winter vor der Türe steht, freut sich Cloe auf einen neuen Kreislauf der Jahreszeiten, mit allerlei Entdeckungen, die sie in ihrem Waldtagebuch festhalten wird.

Informationen für Lehrpersonen

In 8 Folgen erzählt die Reihe «Das Waldtagebuch» die Geschichte von Cloe und ihrem Lieblingsort, dem Wald. Beeindruckende Naturbilder zeigen, wie das Mädchen die Besonderheiten dieses Lebensraumes erforscht, und dafür all ihre Sinne einsetzt. Dabei geht sie biologischen Prozessen auf den Grund, beleuchtet den Einfluss vom Wetter, beobachtet Tiere und Pflanzen und zeigt damit letztendlich auch, wie wichtig das Ökosystem Wald für alle Lebewesen – auch für uns Menschen – ist.