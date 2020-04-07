Warum tragen Tiere «Kleider»? Die Natur zeigt mit Panzer, Pelz und Federn ihre Kreativität – und wie Verhalten beim Überleben hilft.

Vom knallharten Panzer bis zum filigranen Federkleid: Jedes Tier hat sein ganz eigenes Gewand. Dafür setzt die Natur auf raffinierte Materialien und aussergewöhnliche Designs. Doch auch im Tierreich ist Aussehen nicht alles. Zur richtigen «Kleidung» gehört das richtige Verhalten.

Die Natur als Designerin

Vielen Tieren bietet ihr Gewand vor allem eines: Schutz. So trägt das Pangolin – ein Schuppentier, das in der afrikanischen Savanne lebt – einen Schutzanzug, an dem selbst Löwen sich die Zähne ausbeissen. Salamander oder Frösche benötigen hingegen eine dünne, durchlässige Haut, da sie auch durch ihre Körperhülle atmen.

Andere Tiere, wie der Kampfläufer – ein knapp 30 cm grosser Schnepfenvogel – legen sich im Frühling imposante Kragen und Federperücken zu, um Artgenossen zu verführen. Und Pferde oder Kühe tragen sozusagen Funktionskleidung, die im Sommer kühlt.

Warum Tiere «Kleider» tragen

«Die Kleiderordnung der Tiere» blickt hinaus ins Tierreich und zeigt faszinierende Tiere und ihre «Kleidung». Dabei wird deutlich, wie die Natur in Sachen Outfit ausgeklügelte Lösungen entwickelt hat. Gleichzeitig zeigt die Dokumentation aber auch, wie wichtig das Verhalten der Tiere – und nicht nur das Aussehen – im täglichen Kampf ums Überleben ist.

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