Vom knallharten Panzer bis zum filigranen Federkleid: Jedes Tier hat sein ganz eigenes Gewand. Dafür setzt die Natur auf raffinierte Materialien und aussergewöhnliche Designs. Doch auch im Tierreich ist Aussehen nicht alles. Zur richtigen «Kleidung» gehört das richtige Verhalten.
Die Natur als Designerin
Vielen Tieren bietet ihr Gewand vor allem eines: Schutz. So trägt das Pangolin – ein Schuppentier, das in der afrikanischen Savanne lebt – einen Schutzanzug, an dem selbst Löwen sich die Zähne ausbeissen. Salamander oder Frösche benötigen hingegen eine dünne, durchlässige Haut, da sie auch durch ihre Körperhülle atmen.
Andere Tiere, wie der Kampfläufer – ein knapp 30 cm grosser Schnepfenvogel – legen sich im Frühling imposante Kragen und Federperücken zu, um Artgenossen zu verführen. Und Pferde oder Kühe tragen sozusagen Funktionskleidung, die im Sommer kühlt.
Warum Tiere «Kleider» tragen
«Die Kleiderordnung der Tiere» blickt hinaus ins Tierreich und zeigt faszinierende Tiere und ihre «Kleidung». Dabei wird deutlich, wie die Natur in Sachen Outfit ausgeklügelte Lösungen entwickelt hat. Gleichzeitig zeigt die Dokumentation aber auch, wie wichtig das Verhalten der Tiere – und nicht nur das Aussehen – im täglichen Kampf ums Überleben ist.
Für den Unterricht
Informationen für Lehrpersonen
Bezug zum Lehrplan 21: Die Schülerinnen und Schüler…
- NMG.2.4a ...können ausgewählte Pflanzen- oder Tiergruppen auf ihre Eigenschaften untersuchen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben (z.B. Vögel haben ein Gefieder, Reptilien eine Haut aus Hornschuppen).
- NMG.2.4d ...können Merkmale von Pflanzen und Tieren beschreiben, die diesen erlauben, in einem bestimmten Lebensraum zu leben (z.B. Fell des Maulwurfs ist an das Leben in Grabgängen angepasst).
Stufe: PS, Sek I
Fächer: NMG, Biologie
Stichwörter: Tierwelt, Natur, Tierreich, Tierart, Lebensräume, Ökosystem, Evolution, Fauna, Umwelt, Tierdokumentation.
Produktion: Volker Arzt, Robert Sigl. WDR 2019.
VOD: Bis 09.04.2029.