Jede vierte Person in der Schweiz ist von einer Allergie betroffen. Was passiert im Körper bei einer allergischen Reaktion?

Was ist eine Allergie?

Unser Immunsystem ist wie eine Gesundheitspolizei. Es erkennt Eindringlinge wie Viren oder Bakterien und bekämpft sie. Doch manchmal macht der Körper Fehler. Bei einer Allergie stuft der Körper harmlose Stoffe als Angreifende ein. Ein typisches Beispiel ist der Heuschnupfen. Dabei reagiert das Immunsystem auf Pollen, obwohl sie eigentlich ungefährlich sind.

Symptome von Allergien Box aufklappen Box zuklappen Tränende Augen

Schnupfen

Niesen In schweren Fällen kann es sogar zu Atemnot, Erbrechen oder einem allergischen Schock kommen. Dann ist medizinische Hilfe nötig. Menschen mit solchen Allergien tragen oft eine Adrenalin-Spritze mit sich. Die Spritze bewirkt, dass die Reaktion schnell zurück geht.

Welche Allergien sind häufig?

Menschen reagieren am häufigsten auf Pollen. Diese Allergie heisst Heuschnupfen. Weiter gibt es zum Beispiel Hausstaubmilbenallergie, Nahrungsmittelallergie oder Allergien auf Insektengift. Es gibt auch die Tierhaarallergie, wobei Personen gar nicht auf die Haare allergisch reagieren, sondern auf die Schuppen, den Speichel oder den Schweiss der Tiere.

Allergien erkennen und behandeln

Habe ich eine Allergie oder nicht? Wer unsicher ist, kann einen Allergietest machen. Dabei werden verschiedene Tropfen auf die Haut gegeben und die Reaktionen beobachtet. Schwellungen, Rötungen oder Juckreiz sind Hinweise auf eine Unverträglichkeit.

Manche Allergien lassen sich behandeln. Dem Körper wird über eine längere Zeit kleine Mengen des Allergieauslösers zugeführt. So gewöhnt sich das Immunsystem langsam daran.

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler … NMG1.2. ...können Mitverantwortung für Gesundheit und Wohlbefinden übernehmen und können sich vor Gefahren schützen.

WAH.4.1. ...können das Zusammenspiel unterschiedlicher Einflüsse auf die Gesundheit erkennen und den eigenen Alltag gesundheitsfördernd gestalten. Fächer: NMG, WAH Stufe: PS, Sek I Stichwörter: Allergie, Körper, Reaktion, Immunsystem, Gesundheitspolizei, Viren, Bakterien, Angreifer, Pollen, Tierhaar, Insektengift, Nahrungsmittelallergie, Hausstaubmilben, Adrenalin-Spritze, Allergietest, Schwellungen, Rötungen, Juckreiz, Hyposensibilisierung Produktion: SRF school 2026. VOD: Unbegrenzt.

