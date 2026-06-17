Durch Hochwasser ausgelöste Überschwemmungen verursachen in der Schweiz jedes Jahr grosse Schäden. Doch wie kommt es dazu? Und was hilft dagegen? In dieser Folge von «SRF Kids — Clip und klar!» erklärt Reena die Gründe für Hochwasser und warum dieses Phänomen zur Natur gehört.

Hochwasser gehört zum natürlichen Wasserkreislauf. Durch starken Regen oder durch die Schneeschmelze, kommt in kurzer Zeit viel Wasser in die Gewässer und der Wasserpegel steigt. Sobald ein Fluss, ein See oder auch ein Bach deutlich mehr Wasser als gewöhnlich mitführt, handelt es sich um Hochwasser. Die erhöhten Wasserpegel werden erst dann zum Problem, wenn das Hochwasser zu stark ist.

Es regnet ununterbrochen. Dadurch steigt der Wasserpegel im Fluss oder See. Tritt das Wasser über die Ufer, handelt es sich um eine Überschwemmung. Hier die drei wichtigsten Gründe, die unter anderem zu starkem Hochwasser führen:

Hochwasser durch zu viel Wasser

Der Boden nimmt Wasser auf wie ein Schwamm. Bei starkem oder langem Regen ist er schnell voll. Im gesättigten Boden versickert das Wasser nicht mehr und fliesst direkt in Bäche und Flüsse. Der Pegel der Gewässer steigt rasch und Hochwasser entsteht. Der Klimawandel verstärkt das. Denn der Schnee schmilzt früher und starker Regen wird häufiger.

Hochwasser durch verändertes Flussbett

Menschen verändern viele Flüsse. Für Felder, Häuser oder Verkehr begradigen sie Kurven und roden natürliche Überflutungsflächen, sogenannte Auen. Ufer bestehen dann oft aus Beton oder Steinen und Flüsse haben so weniger Platz. Bei starkem Regen steigt der Pegel rasch und Überschwemmungen entstehen leichter.

Hochwasser durch asphaltierte Böden

Wir Menschen haben viele Flächen mit Asphalt, Beton oder Pflastersteinen bedeckt, Strassen, Parkplätze und Häuser gebaut. Auf diesen Flächen kann kein Wasser versickern. So kommt bei starkem Regen sehr viel Wasser in kurzer Zeit in die Flüsse, vor allem in den Städten, wo fast alles zugepflastert ist.

Was hilft gegen Überschwemmungen?

An vielen Flüssen stehen Dämme und Mauern. Sie schützen Häuser und Strassen vor Überschwemmungen. Rückhaltebecken speichern Regenwasser, bevor es durch Dörfer und Städte fliesst. Auch Stauseen helfen. Sie sind bewusst nicht ganz voll und nehmen bei starkem Regen oder Schneeschmelze zusätzlich Wasser auf. Frühwarnsysteme helfen bei der Überwachung von Wetter und Wasserstand und warnen bei Gefahr rechtzeitig.

Viele Orte stärken die Natur. Flüsse erhalten mehr Raum, Kurven und Verzweigungen. Bei Hochwasser fliesst das Wasser über Wiesen und Auen. In Städten helfen Grünflächen. Weniger versiegelte Flächen lassen Wasser versickern und es gelangt weniger in die Flüsse.

Mehr über Hochwasser und wirksame Massnahmen gegen Überschwemmungen zeigt die neue Folge von «SRF Kids – Clip und klar!» mit Reena.

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler … NMG.4.4.2d …können eigene Vorstellungen und Erfahrungen mit Informationen und Berichten zu Naturereignissen in Verbindung bringen und daraus Merkmale und Prozesse bei Naturereignissen erkennen und benennen.

NMG.8.1 …können räumliche Merkmale, Strukturen und Situationen der natürlichen und gebauten Umwelt wahrnehmen, beschreiben und einordnen.

NMG.8.3.e …können über die Auswirkungen von Veränderungen im Raum für die Menschen und die Natur nachdenken (z.B. im Verkehr, bei Freizeitanlagen, an Gewässern) und über Gestaltungs- und Verhaltensmöglichkeiten in der Zukunft nachdenken. Fächer: NMG Stufe: PS, Sek 1 Stichwörter: Hochwasser, Überschwemmung, Klimawandel, Regen, Schneeschmelze, Fluss, Ufer, Auenlandschaft, Wasser, Natur Produktion: SRF school 2026. VOD: Unbegrenzt.

Schulstoff leicht gemacht! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Was erforschen Bioniker? Warum schwimmt ein Schiff? Wie funktioniert unser Gehirn und was ist Foodwaste? Antworten liefert «Clip und klar!» – auch auf «YouTube SRF Kids».

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