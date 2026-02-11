«Wenn alle so leben würden, wie wir in der Schweiz, bräuchten wir drei Erden». Reena erklärt in der neuen Folge von «SRF Kids – Clip und Klar!», warum wir in der Schweiz einen grossen ökologischen Fussabdruck haben und was das genau bedeutet. Wie können wir unseren eigenen Fussabdruck verringern?

Unser Leben hinterlässt Spuren wie ein Fussabdruck im Sand. Ob Essen, Kleidung oder Möbel – für alles nutzen wir die Natur. Für ein Stück Brot wächst Getreide auf einem Feld. Für ein Stück Fleisch braucht es noch mehr Fläche. Die Tiere brauchen Futter, welches auf grossen Feldern wächst, oft sogar auf gerodetem Regenwald. Fast alles was wir tun und nutzen verbraucht Fläche und das macht unseren ökologischen Fussabdruck grösser.

Warum ist der ökologische Fussabdruck in der Schweiz so hoch?

Der ökologische Fussabdruck zeigt, wie sehr unser Lebensstil die Umwelt und das Klima belasten. Forschende vergleichen wie viel Natur verfügbar ist und wie viel wir verbrauchen. In der Schweiz ist der Fussabdruck besonders gross. Wir fliegen oft, essen viel Fleisch und Milchprodukte und wohnen in eher grossen Wohnungen. Würden alle Menschen auf der Welt so leben wie wir, bräuchten wir fast drei Erden. Wir haben aber nur eine.

Was können wir fürs Klima tun?

Weniger Fleisch essen, öfter das Velo nehmen, Ferien mit dem Zug statt mit dem Flugzeug – all das verkleinert unseren Fussabdruck. Mit erneuerbaren Energien und langlebigen Produkten kann auch die Politik etwas tun.

In der neuen Folge von «SRF Kids – Clip und Klar!» erklärt Reena, was der ökologische Fussabdruck ist, wie er berechnet wird und was wir machen können, um unseren Abdruck möglichst klein zu halten.

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21 Die Schülerinnen und Schüler … BNE – Natürliche Umwelt und Ressourcen… erfahren, dass Natur und Umwelt vom Menschen genutzt, gestaltet und verändert werden. Sie setzen sich mit der Bedeutung von natürlichen Ressourcen und deren Begrenztheit auseinander. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, eigene Verhaltensweisen bezüglich eines nachhaltigen Umganges mit der natürlichen Umwelt und ihren Ressourcen sowie im Hinblick auf eine tragbare Zukunft zu reflektieren.

NMG.2.6.h …können zu Einflüssen des Menschen auf die Natur mögliche Folgen abschätzen, Erkenntnisse dazu ordnen und über eigene Verhaltens- und Handlungsweisen nachdenken. Fächer: NMG, BNE Stufe: PS, Sek I Stichwörter: Ökologischer Fussabdruck, Natur, Spuren, Verbrauch, Flächen, Umwelt, Klima Produktion: SRF school 2026. VOD: Unbegrenzt.

