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Plastikflut im Meer Wie geht es den Weltmeeren?

70% der Erde sind von Wasser bedeckt. Die «SRF Kids News» tauchen ein in die Weltmeere und zeigen, wie es ihnen geht. Kinderreporterin Sophie (14) erfährt von Meeresbiologin Claudia Stauss, wieso das Meer auch in der Schweiz wichtig ist. Zudem: Was ist Mikroplastik und wie kommt es in die Umwelt?

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04.06.2026, 16:02

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Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21

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MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Und Anpfiff! Zum Start der Fussball-WM 2026 dreht sich in den «SRF Kids News» vom 11. Juni 2026 alles rund um Fussball.

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