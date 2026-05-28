Am 28. Mai 2025 verschüttet ein Bergsturz das Dorf Blatten. Die «SRF Kids News» schauen mit einer betroffenen Familie zurück auf das Ereignis und auf Permafrost. Ausserdem: Kinderreporter Joël (14) erlebt SRF-Sportkommentator Reto Müller im Einsatz an der Eishockey-WM.

Gibt es eine Rückkehr nach Blatten?

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.



Unterrichtsmaterial

Weiteres Unterrichtsmaterial rund um den Bergsturz in Blatten und dem Thema Heimat & Verlust gibt es zur Podcast-Serie «Ade Blatten - ein Dorf verliert seine Heimat».

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

In der Folge vom 4. Juni 2026 geht es hinaus aufs Meer: Die «SRF Kids News» zeigen, warum Mikroplastik unseren Ozeanen schadet.