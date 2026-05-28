Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.
Unterrichtsmaterial
Weiteres Unterrichtsmaterial rund um den Bergsturz in Blatten und dem Thema Heimat & Verlust gibt es zur Podcast-Serie «Ade Blatten - ein Dorf verliert seine Heimat».
Bezug zum Lehrplan 21
MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).
In der Folge vom 4. Juni 2026 geht es hinaus aufs Meer: Die «SRF Kids News» zeigen, warum Mikroplastik unseren Ozeanen schadet.