Mittendrin an der Eishockey-WM 2026! Kinderreporter Liam (12) ist nervös: Er trifft Nationalspieler Tim Berni. Die «SRF Kids News» schauen auf die Geschichte des Eishockeys und was Kuhfladen damit zu tun haben. Ausserdem: Die Siegerband des ESSC und eine Klasse in den Fängen des Abfallhais.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.



Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

In der Folge vom 28. Mai 2026 blicken die «SRF Kids News» nach Blatten (VS) und erklären, wie es vor genau einem Jahr zu einem gewaltigen Bergsturz kommen konnte. Zudem: Der Beruf des Sportkommentators hautnah.