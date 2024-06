Zusammenhalten – oder eben «zämehebe»: So die Botschaft des #SayHi-Songs 2024. Das Lied wird dieses Jahr gerade von zwei hochkarätigen Schweizer Künstler:innen performt, und zwar von Nicky B Fly und Nickless. Falls Ihre Klasse mitmachen möchte, hier die Eckdaten zu diesem europaweiten Tanzprojekt.

Tanzen gegen Mobbing, für Freundschaft – und das in ganz Europa: Das ist es, was #SayHi! ausmacht. SRF Kids war bereits in den letzten drei Jahren Teil dieses europaweiten Projekts, bei dem Kinder einen Tanz einstudieren. 2021 sang Stefanie Heinzmann den Song «Dynamit», 2022 war Luca Hänni mit «I bi da für di» für #SayHi im Einsatz und im letzten Jahr performte Remo Forrer den Song «Mir flüged los».

Für die diesjährige #SayHi-Ausgabe sind gleich zwei Schweizer Künstler:innen im Einsatz: Nicky B Fly und Nickless werden 2024 den #SayHi-Song singen. Eine:r für alle, alle für eine:n, denn gemeinsam geht es einfach besser. So vertritt das Doppelpack die Kernbotschaft des diesjährigen Liedes zum Thema «Mer hebet zäme».

Legende: Nickless und Nicky B Fly sind für #SayHi 2024 im Einsatz. SRF KIDS

Falls Sie mit Ihrer Klasse teilnehmen möchten, hier die ersten Eckdaten für Ihre Planung:

SRF Kids stellt den Videoclip zu #SayHi 2024 und das dazugehörige Tanztutorial am Montag, 21. Oktober 2024, auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids online.

auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids online. Ab diesem Zeitpunkt können Sie den Tanz mithilfe des Tanztutorials mit Ihrer Klasse üben. Den Tanz können Sie filmen und das Video via srfkids.ch einschicken. Aus den eingesendeten Videos schneiden wir einen neuen Videoclip zusammen voller tanzender Kinder. Schicken Sie das Video bis spätestens Sonntag, 24. November 2024 an SRF Kids.