Die Gameshow «SRF Kids – Next Level» ist mit einer neuen Staffel zurück und verwandelt das Schulhaus Hofwies in Appenzell in einen riesigen Spielplatz. Dieses Mal treten drei 6. Klassen gegeneinander an: Sie kommen aus Herisau (AR), St. Gallen (SG) und Appenzell (AI). Welche Klasse holt sich den Pokal?

Legende: Moderiert wird die Show von Anna Zöllig, die mit viel Enthusiasmus durch die spannenden Spiele führt. SRF

Wie immer beweisen die drei Klassen in verschiedenen Challenges ihr Können. Das Ziel: Möglichst viele Sterne sammeln. Wer das schafft, ergattert sich den Pokal und Hauptpreis: eine Zoo-Übernachtung im Tippi und dabei hautnah erleben, was Tiere in der Nacht so machen. Bis dahin gilt es aber bei Challenges mit Namen wie Hoselupf, Adlerauge und Schach Hoch 3 Teamgeist, Konzentration und Ausdauer zu beweisen.

Hier sind alle Folgen der neuen Staffel