Schweizerischer Nationalpark Warum 12’000 Fische umziehen

Die «SRF Kids News» sind im Kanton Graubünden unterwegs und besuchen den Schweizerischen Nationalpark. Warum bekommen dort die Bachforellen ein neues Zuhause? Ausserdem erforscht eine Schulklasse den Flimser Bergsturz und findet heraus, warum sich der Rhein einen neuen Weg suchen musste.

18.09.2025, 16:01

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Die nächste Folge der «SRF Kids News» erscheint am 25. September und beschäftigt sich mit Spinnen. Warum sehen wir die Tiere in dieser Jahreszeit wieder öfter in unserem Zuhause und warum sind sie nützlich?

