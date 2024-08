Video

Der Walfisch vom 05.08.2024

Sein Herz ist so gross wie ein Auto, seine Zunge so gross wie ein Elefant. Der Walfisch ist das grösste Tier, das je existiert hat. Lange wurden die Walfische gejagt, doch mittlerweile erholen sich ihre Populationen – was einen positiven Einfluss auf das Klima hat.

