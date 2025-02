Was ist Cybergrooming und wie schützen sich Kinder davor? Diese Fragen beantwortet die neue Folge der «SRF Kids News». Auch unsere Kinderreporter:innen geben Tipps für mehr Internetsicherheit. Zudem: Das LernFilm Festival 2025 steht an! Als Klasse einen Film drehen und bis zum 31. März einreichen.

So schützen sich Kinder online

Die nächste Folge der «SRF Kids News» erscheint am 13. Februar 2025. Unter anderem zum Thema 20 Jahre YouTube. Zudem nimmt uns eine Klasse aus Amriswil TG mit auf eine Zeitreise: Wie sahen eigentlich Schulen in der Vergangenheit aus? Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

