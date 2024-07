Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Awa und Ben und die Megaspinne

Audio Die Megaspinne - Teil 1 07:05 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 7 Minuten 5 Sekunden.

Audio Die Megaspinne - Teil 2 04:16 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 4 Minuten 16 Sekunden.

Mist, Awa hat eine Aufgabe von Frau Enderlin übers Wochenende vergessen. Alle Kinder sollten eine Sache aus der Natur mitbringen – nur sie hat jetzt nichts dabei! Verzweifelt sucht Awa nach einer Ausrede. Plötzlich hat sie eine Idee! Doch dieser Einfall sorgt für Unruhe in der Klasse.

Awa und Ben und die Zauberbäume

Audio Die Zauberbäume - Teil 1 07:21 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 7 Minuten 21 Sekunden.

Audio Die Zauberbäume - Teil 2 08:09 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 8 Minuten 9 Sekunden.

Die Klasse ist auf dem Weg in den Theatersaal, um ein Stück zu besuchen. Davor müssen Awa und Ben aber noch aufs WC. Als sie zurück zu ihrer Klasse wollen, ist das Foyer leer und alle Türen geschlossen. Hinter welcher Tür sitzt ihre Klasse? Wo Awa und Ben dann landen, glauben sie erst selbst nicht.

Awa und Ben und der Schatz des Sonnenbergs

Audio Der Schatz des Sonnenbergs - Teil 1 05:20 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 5 Minuten 20 Sekunden.

Audio Der Schatz des Sonnenbergs - Teil 2 05:35 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 5 Minuten 35 Sekunden.

Frau Enderlin liest eine Detektivgeschichte vor. Aber Awa kann sich nicht auf die Geschichte konzentrieren. Aus dem Schulzimmer kann sie nämlichen den Hauswart beobachten. Er geht mit einer grossen Truhe umher. Ob das ein Schatz ist? Awa beschliesst, der Sache nach dem Unterricht nachzugehen.

Awa und Ben und das Wettrennen

Audio Das Wettrennen - Teil 1 04:17 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 4 Minuten 17 Sekunden.

Audio Das Wettrennen - Teil 2 05:48 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 5 Minuten 48 Sekunden.

Awas neue Turnschuhe sehen richtig schnell aus. Doch ob sie das auch sind, müssen Awa und Ben zuerst austesten. Sie rennen zum Schulhaus – wer als erstes da ist, gewinnt! Alles läuft gut, bis Awa im Zaun auf dem Schulhausplatz stecken bleibt. Ohne Hilfe kann sie sich aus dieser Lage nicht befreien.

Awa und Ben und der Einbrecher

Audio Der Einbrecher - Teil 1 05:34 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.

Audio Der Einbrecher - Teil 2 05:32 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 5 Minuten 32 Sekunden.

Awa, Ben, Ömer und Ella arbeiten im Schulhausgang an einer Postenarbeit zum Thema «Fünf Sinne». Plötzlich hören sie seltsame Geräusche. Die Kinder fragen sich, ob diese auch zu einem der Posten gehören. Was die Kinder aber dann antreffen, war nicht zu erwarten.

Gute Freunde, mit denen man jede Hürde meistern und allem auf den Grund gehen kann – das sind Awa und Ben. Zusammen besuchen sie die gleiche Klasse bei Frau Enderlin im Schulhaus Sonnenberg. In ihrem Schulalltag erleben sie täglich Neues, hecken Ideen aus und finden für jedes Problem eine Lösung.

Leicht verständliche Geschichten

Die Abenteuer von Awa und Ben werden in kindgerechter Sprache erzählt und speziell für den Einsatz im Unterricht konzipiert. Das Hörspiel erzählt aus dem Schulalltag von Awa und Ben und schafft so einen Bezug zur Lebenswelt der Schüler:innen. Jede Doppelepisode ist in sich abgeschlossen und kann unabhängig von den anderen im Unterricht verwendet werden.

Informationen zum Unterrichtsmaterial

Zu jeder Episode steht auch Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Dieses orientiert sich an ausgewählten Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 und richtet sich vorwiegend an Schüler:innen der 1./2. Klasse. Die Erarbeitung des Unterrichtsmaterials erfordert kaum Lese- und Schreibkenntnisse und kann leicht an den individuellen Lernstand angepasst werden.

Braucht es etwas Abwechslung im Schulalltag? Dann sind die Geschichten von Awa und Ben genau das Richtige. Mit ihnen wird es garantiert nie langweilig!

Allgemeine Informationen zur Unterrichtseinheit Handreichung für Lehrpersonen Handreichung für Lehrpersonen