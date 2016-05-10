Sind die Italienerinnen und Italiener ein Volk von Romantikern? Welches sind ihre Lieblingssportarten? Wie alt sind sie, wenn sie ein selbstständiges Leben starten? Mit Fragen von deutschen und schwedischen Studierenden reist der Moderator Antonino Ognissanti nach Italien und sucht nach Antworten.

Auf der Spur der italienischen Lebensweise und Kultur besucht Antonio Ognissanti Studenten und Weinbauern, trifft sich mit Menschen in den grossen Städten und auf dem Land. Auf seiner Reise durch Italien durchstreift er unter anderem Rom, Florenz und Mailand. Dabei rückt der Moderator die Familie, das Essen und das italienische Handwerk in den Fokus. Auch Mode und Musik kommen nicht zu kurz und so manch ein Vorurteil wird kritisch geprüft.

Unterrichtsmaterial zur Reihe

Jede der 10 Episoden ist einem bestimmten Thema gewidmet. In der Folge «Mangiare» etwa besucht Ognissanti die renommierte «Italian Chef Academy» in Rom, die junge Köche auf ihren Einsatz in Luxushotels vorbereitet. Unter der Anleitung der Nachwuchsköche lernt er, wie man Pizza und Pasta für Feinschmecker kocht.

Mit «Dai, Domanda!» lernen die Schülerinnen und Schüler die Vielfalt des Landes und der italienischen Dialekte und Akzente kennen. Die Verknüpfung von Sprache, Kultur und Lebensweise bietet authentische Sprachanlässe für den Italienisch-Unterricht.