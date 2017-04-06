Von l'amour bis la mode: Ausgestattet mit Fragen von Schülerinnen und Schülern macht Moderator Jonas Modin eine Erkundungstour durch die «Grande Nation». Überall führt er Gespräche mit Jugendlichen – natürlich auf Französisch. Ideale Gesprächsanlässe für den Französischunterricht.

Was macht Frankreich aus? Auf den Spuren der Lebenswelt französischer Jugendlicher begibt sich Moderator Jonas Modin auf eine Reise, die ihn von Aix-en-Provence bis auf die Insel La Réunion führt. Ausgestattet mit Fragen von Schülern und Schülerinnen aus Deutschland und Schweden, besucht er Bäckereien, Modeateliers oder eine Schneckenfarm.

Erkundungstour zur «Grande Nation»

Die Gespräche, die er im Lauf seiner Reise führt, ermöglichen einen vertieften Einblick in die französische Lebensweise. So erfährt er etwa, dass die Pizza bei Franzosen fast so beliebt ist wie in Italien. Oder dass Paris nicht nur die «Stadt der Liebe», sondern auch die «Stadt der Lichter» ist. Und er lernt eine Rapperin kennen, die in ihren Songs einen sprachlichen Spagat zwischen Arabisch und Französisch vollzieht.

Sprachanlässe für den Französischunterricht

Die 15 thematisch abgetrennten Episoden sind alle ausschliesslich auf Französisch. Jeder Teilabschnitt wird durch ein kleines Vokabular abgerundet. In Verknüpfung mit dem Humor von Jonas Modin bietet die Reihe authentische Sprachanlässe für den Französisch-Unterricht.

Unterrichtsmaterial zu «Alors Demande»

Informationen für Lehrpersonen

Stufe: Sek I, Sek II

Fächer: Französisch, Geografie

Stichwörter: Pétanque, Kultur, Tradition, Eiffelturm, Märkte, Kultur, Kunst, Mode, Sprachregion, Insel La Réunion, Tuniesen, Sprachunterricht, Provence

Produktion: Thérèse Amnéus / WDR 2014.

VOD: Bis 14.04.2029.