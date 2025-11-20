Der 20. November ist der internationale Tag der Kinderrechte. Die «SRF Kids News» klären auf, welche Rechte Kinder haben und besuchen die Kinder-Ombudsstelle. Wo können sich Kinder Hilfe holen, wenn ihre Rechte missachtet werden? Ausserdem: Eine Klasse aus Oberuster (ZH) backt Pizza um die Wette.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Hier finden Kinder Informationen und Hilfe

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge erscheint am 27. November und beschäftig sich mit dem internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Die «SRF Kids News» besuchen das Theater «Hora», wo Menschen mit Beeinträchtigungen Theater spielen. Warum sollte «behindert» nie als Schimpfwort verwendet werden? Ein Mädchen setzt sich dafür ein.