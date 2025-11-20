Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.
Hier finden Kinder Informationen und Hilfe
Unterrichtsmaterial
Bezug zum Lehrplan 21
MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).
Die nächste Folge erscheint am 27. November und beschäftig sich mit dem internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Die «SRF Kids News» besuchen das Theater «Hora», wo Menschen mit Beeinträchtigungen Theater spielen. Warum sollte «behindert» nie als Schimpfwort verwendet werden? Ein Mädchen setzt sich dafür ein.