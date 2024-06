Ukraine-Friedenskonferenz - Gipfeltreffen auf dem Bürgenstock: Ein Schritt Richtung Frieden

Die Konferenz in Nidwalden soll der Ukraine Frieden bringen. Ist das tatsächlich möglich und was bedeutet Frieden überhaupt? Friedensmentor Simon Geissbühler liefert Antworten. Zudem in den «SRF Kids News»: Zu Besuch in der Schule Obbürgen, wo während der Konferenz besondere Regeln gelten.