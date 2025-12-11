Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Wie handelt die Feuerwehr im Notfall? Die «SRF Kids News» besuchen die Feuerwehr. Kinderreporter Liam (11) geht mit auf einen Einsatz. Zudem ist eine Klasse aus Luzern beim Löwendenkmal unterwegs. Warum werfen die Leute dort Münzen ins Wasser?

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Neu: Unterrichtseinstieg mit dem Bild der Woche Box aufklappen Box zuklappen Neu bieten wir zu den «SRF Kids News» ein passendes Bild der Woche an.

Wofür eignet sich das Material und was ist das Ziel? Einstieg vor dem Schauen der «SRF Kids News»: Das Bild dient als Impuls, um Neugier zu wecken und das Thema einzuleiten.

Nachrichtenkompetenz fördern: Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie bereits aus den Nachrichten wissen und ordnen das Bild ein.

Diskussion anregen: Gemeinsam über aktuelle Ereignisse sprechen, weiterdenken und bei Bedarf recherchieren.

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die «SRF Kids News» verabschieden sich in die Winterpause und wünschen eine schöne Weihnachtszeit. Die nächste Sendung erscheint am 15. Januar 2026 und besucht die erste Tierklappe der Schweiz. Was sollten wir beachten, bevor ein Haustier zuhause einzieht?