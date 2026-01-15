Wie können Kinder mit schlechten Nachrichten umgehen? Die «SRF Kids News» zeigen Solidarität mit den Opfern der Brandkatastrophe in Crans-Montana. Ausserdem möchte Kinderreporterin Mailin (9) von Checker Tobi zum Start seines neuen Kinofilms wissen, was er über die Schweiz weiss.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Quiz der Woche: Da die aktuellen «SRF Kids News» ein sensibles Thema behandeln, verzichten wir diese Woche auf ein Quiz. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Neu: Unterrichtseinstieg mit «News unter der Lupe» Box aufklappen Box zuklappen Neu bieten wir zu den «SRF Kids News» ein passendes Bild an. Wofür eignet sich das Material und was ist das Ziel? Einstieg vor dem Schauen der «SRF Kids News»: Das Bild dient als Impuls, um Neugier zu wecken und das Thema einzuleiten.

Das Bild dient als Impuls, um Neugier zu wecken und das Thema einzuleiten. Nachrichtenkompetenz fördern: Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie bereits aus den Nachrichten wissen und ordnen das Bild ein.

Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie bereits aus den Nachrichten wissen und ordnen das Bild ein. Diskussion anregen: Gemeinsam über aktuelle Ereignisse sprechen, weiterdenken und bei Bedarf recherchieren.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge erscheint am 22. Januar 2026 und beleuchtet die aktuelle Diskussion rund um die USA und Grönland. Auch wird erklärt: Warum ist Erdöl so wertvoll?