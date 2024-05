Inhalt

Europäische Sicherheitspolitik - 75 Jahre NATO – alte Freunde, neue Fronten

Am 24. Februar 2022 greift Russland die Ukraine an. Damit ist der Krieg zurück in Europa. Viele fragen sich seitdem, wie verteidigungsfähig das westliche Militärbündnis heute noch ist. Generäle, NATO-Kenner und Sicherheitsexperten schätzen ein und wagen einen Blick in die Zukunft.