Die Reichen zur Kasse bitten (1921 – 1946) vom 07.03.2024

Am 24. Oktober 1929 kommt es in den USA zum Börsencrash. Es folgt eine Depression, Massen von Menschen werden arbeitslos. Die Eliten des Landes glauben an die Selbstheilung der Wirtschaft – doch die Krise hält an. Bei der Präsidentschaftswahl 1932 weckt Roosevelt mit dem «New Deal» Hoffnung.

