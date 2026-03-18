Von Achterbahn bis Zölle. Die Erklärvideos von SRF school vermitteln Wissen für Kinder einfach und kompakt. In wenigen Minuten ist erklärt, was eine Sonnenfinsternis ist oder was eine Inflation bedeutet.

Die animierten Erklärvideos bringen verschiedenste Themen auf den Punkt. Dabei machen klare Bilder auch anspruchsvolle Themen für Kinder zugänglich.

Kurze Videos für den Unterricht

Die kurze Dauer ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Unterrichtssequenzen und erleichtert fokussiertes Lernen. Die Folgen sind ca. 2 Minuten lang, auf Standartsprache und bei Bedarf mit Untertiteln abspielbar. Für viele Themengebiete findet sich ein passender Clip.

Erklärvideos zu Natur, Umwelt und Klima

Erklärvideos zu Gesundheit, Sozialem und Zusammenleben

Erklärvideos zu Medienkompetenz und Digitalisierung

Erklärvideos zu Gesellschaft und politischer Bildung

Erklärvideos zu Tieren

Hier gibt es noch viele weitere animierten Erklärvideos.

Auf unserer Website srf.ch/school gibt es viele spannende Dokumentationen und Unterrichtsmaterialien zu unterschiedlichsten Fächern und Themengebieten. Nichts verpassen? Der wöchentliche Newsletter empfiehlt aktuelle Beiträge und gibt einen Überblick über Mitmach-Aktionen, neue Videoinhalte und Archivperlen.