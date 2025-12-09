Starke Hitze, eisige Kälte oder tropische Feuchtigkeit – Das Klima auf der Erde ist je nach Gegend sehr unterschiedlich. Was macht eine Zone zur Tropenregion und warum ist es am Südpol selbst im Sommer eisigkalt?

Die Klimazonen sind riesige Regionen der Erde. Sie verlaufen wie unsichtbare Gürtel rund um den Globus. Dabei gibt es fünf Hauptzonen: Polarzone, subpolare Zone, gemässigte Zone, Subtropen und Tropen. Die Bedingungen in diesen Klimazonen bestimmen, wie wir leben, was wächst und wie sich die Tiere an ihre Umgebung anpassen. Animierte Kurzfilme geben einen Überblick und zeigen die Merkmale der einzelnen Klimazonen.

Ein «Klimazug» mit der Reisebegleiterin Soleil nimmt die Kinder mit in die verschiedenen Zonen: Die Geschichten folgen einem Faultier, das den Regenwald verlässt oder einem Storch, der nach Süden unterwegs ist, um Nahrung zu finden. Pinguine warten auf die Sonne nach monatelanger Dunkelheit in der Antarktis und das Mädchen Momo macht eine Reise durch die Jahreszeiten der Schweiz. Und findet die mutige Polarfüchsin das Eismeer?

Der Winkel der Sonnenstrahlen ist entscheidend

Diese Zonen entstehen durch den Winkel der Sonnenstrahlen. Je steiler die Strahlen auftreffen, desto stärker wird die Erde erwärmt. Deshalb ist es am Äquator besonders heiss, während die Polarregionen nur wenig Wärme erhalten.

Die Sonneneinstrahlung

Am Äquator treffen die Sonnenstrahlen nahezu senkrecht auf eine kleine Fläche. Dort ist es warm. An den Polen treffen die Strahlen die Erde in einem flachen Winkel ein. Dort ist es kalt.

Da die Erdachse geneigt ist und nicht senkrecht zur Umlaufbahn steht, treffen die Sonnenstrahlen je nach Jahreszeit unterschiedlich auf die Nord- und Südhalbkugel. Diese Neigung verursacht die wechselnde Länge von Tagen und Nächten sowie die Entstehung der Jahreszeiten.

Was bedeutet das Klima für Pflanzen und Tiere?

In jeder Klimazone gibt es typische Pflanzen. In den Tropen gedeihen zum Beispiel dichte Regenwälder mit riesiger Artenvielfalt. In der gemässigten Zone – etwa in Mitteleuropa – wachsen Laub- und Mischwälder, die sich mit den Jahreszeiten verändern. In der Polarzone hingegen gibt es kaum Bäume, dafür Moose, Flechten und Gräser. Sie trotzen den extremen Bedingungen. Tiere haben sich über Jahrtausende an ihre Klimazonen angepasst. Eisbären in der Polarregion besitzen eine dicke Fettschicht und ein isolierendes Fell. Kamele in den Subtropen speichern Wasser und überstehen extreme Hitze.

Klimazonen verändern sich

Die Übergänge zwischen den Zonen sind fliessend. In vielen Regionen ändern sich die Bedingungen laufend. Auch der Klimawandel spielt dabei eine Rolle, denn es wird wärmer und auch trockener. Eis schmilzt und der Meeresspiegel steigt. Pflanzen und Tiere müssen sich anpassen. Manche Arten wandern weiter, andere verschwinden.

Die Macher:innen hinter den Videos

Mit selbst entwickelten Animationsfilmen stellen sie die Klimazonen vor: Studierende der ZHdK, Cast / Audiovisual Media.

Mit selbst entwickelten Animationsfilmen stellen sie die Klimazonen vor: Studierende der ZHdK, Cast / Audiovisual Media.

Sechs Animationsfilme geben einen Überblick über die Klimazonen: einfach erklärt und auf Hochdeutsch. Die Beiträge sind eine Zusammenarbeit von «SRF school» mit den Studierenden des Studiengangs Cast / Audiovisual Media der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK).

Informationen für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Bezug zum Lehrplan 21: Die Schülerinnen und Schüler… NMG.2.2.e ...können Einflüsse von Sonne/Licht, Luft, Wärme, Wasser, Boden auf das Wachstum und die Lebensweise von Pflanzen und Tieren untersuchen, Beobachtungen über längere Zeit vornehmen, Ergebnisse festhalten und darstellen.

NMG.7.2.f ...können eigene Vorstellungen zu Lebensweisen und Lebensräumen in fernen Gebieten der Erde mit Informationen und Darstellungen vergleichen (z.B. in Sachbüchern, Filmen, Atlanten).

RZG.3.1.a ...können natürliche Systeme charakterisieren und räumlich einordnen. ​Regenwald, Meer, Arktis/Antarktis, Gebirge, Wüsten, Städte Fächer: NMG, RZG Stichwörter: Klimazonen, Polarzone, Subpolarzone, gemässigte Zone, Subtropen und Tropen, Sonne, Äquator, Vegetation, Pflanzen, Bäume, Tiere, Menschen, Anpassung, Eis, Schnee, Taiga, Laubwälder, Nadelwälder, Regenwälder, Wüsten, Hitze, Trockenheit, Kälte, Feuchtigkeit, Region Stufe: PS, Sek I Produktion: Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Cast / Audiovisual Media in Zusammenarbeit mit «SRF school» 2025.

