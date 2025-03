Sprachlich ankommen in der Deutschschweiz ist gar nicht einfach. Die Schriftsprache ist Deutsch, die Umgangssprache Schweizerdeutsch. Und dann gibt es auch noch viele Regeln und Gepflogenheiten, die für Ankommende zuerst mal gar nicht so einfach zu durchschauen sind. Im Deutschkurs für Fremd- oder Zweisprachige (DaF/DaZ) sind Videoinhalte eine willkommene und hilfreiche Unterstützung beim Erlernen der Sprache. Die Videos von «SRF school» lassen sich werbefrei, gratis und unkompliziert im Unterricht abspielen oder für das Selbststudium nutzen.

Videos für den Einsatz im Deutschkurs für Fremdsprachige

Ob Naturphänomene, Politik oder unser Zusammenleben: Kurze Erklärvideos vermitteln Wissen einfach und kompakt. Die einfachen Animationen helfen, Sachverhalte zu verstehen, den Wortschatz zu erweitern und mit Bildern und Situationen zu verknüpfen. Die Folgen sind ca. 2 Minuten lang, auf Hochdeutsch und bei Bedarf mit Untertiteln abspielbar.

Hier geht es zu allen animierten Erklärvideos.

«SRF Kids – Clip und klar» – spannende Facts von unseren Hosts Reena und Raphi einfach und witzig erklärt. Die Folgen sind ca. 7 Minuten lang, auf Hochdeutsch und bei Bedarf mit Untertiteln abspielbar.

Hier geht es zu allen Folgen von «SRF Kids – Clip und klar!».

Die Berufsbilder eignen sich für den Einsatz im Deutschkurs rund um das Thema berufliche Orientierung, Berufe und Berufsausbildungen. Lernende erzählen von ihrer Ausbildung und geben Einblicke in ihren Berufsalltag. Die schweizerdeutschen Videos können mit hochdeutschen Untertiteln abgespielt werden. So können Deutschlernende auch näher ans Schweizerdeutsche herangebracht werden.

Hier geht es zu allen Berufsbildern.

Die Hörgeschichten von Awa und Ben sind in einfachem Deutsch konzipiert und somit gut für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) geeignet. Die Folgen sind zwischen 5 und 8 Minuten lang und bieten zusätzlich Unterrichtsmaterial zum Herunterladen.

Was sind eigendlich erneuerbare Energien? Und wie gewinnen wir in der Schweiz und auf der Welt überhaupt Energie? Die kurzweiligen zweiminütigen Videos geben in einfach erklärten Folgen einen Einblick in das Thema Energie.

