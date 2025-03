Mario Torriani

Legende: Mario Torriani SRF

Bei «Schweiz aktuell» kommt vieles zusammen, was mich als Medienmacher jeden Tag aufs Neue antreibt: Aktualität, Moderation im Studio und Live-Reportagen im ganzen Land. Das Geschehen direkt am Schweizer Puls, bei unserem Publikum, all den Menschen, die uns mit ihrem Interesse am regionalen Geschehen die Treue halten.

Auch mein Leben vor «Schweiz aktuell» war fest geprägt vom SRF-Kosmos: Seit 1999 am Mikrofon von Radio SRF 3, meist in der Morgenshow - und unterdessen wieder regelmässig im Vorabend. Dazu fünf Jahre Moderator beim Wissensmagazin «Einstein», mehrfach Co-Moderator der «Swiss Music Awards», Produzent im Newsroom und Teamleiter der SRF 3-Moderation.

SRF ist für mich eine kleine Schweiz: Vielseitig, divers, in Bewegung und die nächste Überraschung meist gleich um die Ecke.

Sabine Dahinden Carrel

Legende: Sabine Dahinden Carrel SRF

Weil ich eine knallrote Schreibmaschine besass, träumte ich schon als Kind davon, Journalistin zu werden.Zuerst wollte ich zur Zeitung, dann zum Radio.

Um ein Fundament für diesen anspruchsvollen Beruf zu haben, studierte ich zunächst Deutsche Literatur und Geschichte und schloss die Uni mit einem «Master of education» ab.

Am Ende bin ich dann beim Fernsehen gelandet, bei der vielseitigsten und muntersten aller Sendungen. Am liebsten mache ich für «Schweiz aktuell» Dinge, an die sich andere nicht heranwagen.

Live-Schaltungen aus den Tiefen des Gotthardtunnels, eine Helikopterrettung am Seil, einen Bikini-Sprung in den eiskalten Doubs (dafür wurde ich allerdings mit Ohrenweh bestraft) oder einen Ritt auf dem Elefanten im Zirkus, damit es den Zuschauern nie langweilig wird.

Eigentlich ist jede Live-Schaltung eine kleine Prüfung vor den Augen des Publikums... ein wenig verrückt sein muss man wohl schon, um diesen Job jahrelang zu machen.

Katharina Locher

Legende: Katharina Locher SRF

Vielleicht bin ich Journalistin geworden, weil mein Vater immer wieder mit uns Kindern «Radio» spielte. Er interviewte uns oder zeichnete unsere Lieder und Geschichten auf.

Oder es liegt am Tagebuchschreiben. Jahrelang war dies meine Lieblingsbeschäftigung. Als ich dann für meine Maturarbeit unter anderem im SRF-Radiostudio in Bern recherchierte, war der Fall schliesslich definitiv klar: Journalistin ist mein Traumberuf.

Bei einer Quartierzeitung und Lokalradios im Raum Bern sammelte ich erste Berufserfahrungen. Später konnte ich bei SRF eine trimediale Ausbildung absolvieren, mit Schwerpunkt Fernsehen in der Redaktion «Schweiz aktuell».

Hier bin ich hängengeblieben, es war halt Liebe auf den ersten Blick: Heute berichten wir live aus Locarno und morgen vielleicht aus Trubschachen, im Interview mal Regierungsrätin, mal Lastwagenchauffeur oder dann Augenzeugin. Die unterschiedlichsten Menschen und ihre vielfältigen Geschichten aus allen Regionen unseres Landes – das ist «Schweiz aktuell», wie ich es Ihnen gerne präsentiere.

Oceana Galmarini

Legende: Oceana Galmarini SRF

In den sechseinhalb Jahren bei RTR durfte ich vieles ausprobieren. Von drehen und schneiden, zu verschiedene Sendungen moderieren, bei mehreren Festival-Sommern dabei sein, über einen Radio-Talk machen, bis zu Podiumsdiskussionen und eine dreistündige Live-Sendung moderieren.

Ich empfinde es als ein sehr grosses Privileg in andere Leben, Berufe, Denkweisen und vieles mehr reinschauen zu dürfen. Bei Schweiz aktuell dürfen wir Menschen und ihre Geschichten kennenlernen und kritisch hinterfragen. Wir sind am Puls der Schweizerinnen und Schweizer.

Catherine Thommen

Legende: Catherine Thommen SRF

Ich wollte immer schon etwas mehr wissen und fragte bereits meinen Eltern und oder Lehrer:innen Löcher in den Bauch. Später, als ich mich für einen Beruf entscheiden musste, viel mir dies schwer – zu viele Themenbereiche interessierten mich. Bis ich im Journalismus meine Berufung fand.

Seitdem stelle ich Hauptberuflich fragen, recherchiere, analysiere und dies noch immer mit grosser Freude. In Grossbritannien vertiefte ich mein Fernseh-Wissen in einem Master. Zurück in der Schweiz hängte ich einen Master ein European Studies an.

Mein beruflicher Werdegang führte mich vom Jugend- und Kulturradio RadioX über Radio Basel One und Telebasel zum SRF. Seit 2011 moderiere ich mit einigen Unterbrüchen Schweiz Aktuell.