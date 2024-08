«Schweiz aktuell»-Moderatorin Katharina Locher meldet live von verschiedenen Orten in der Schweiz, die einst durch schlimme Ereignisse geprägt wurden. Die Sendung berichtet über Katastrophen wie das Jahrhunderthochwasser von Brienz BE oder das Attentat von Zug.

Die «Schweiz aktuell»-Sommerserie «Schicksalsorte» im Überblick:

Montag, 5. August 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Jahrhunderthochwasser Brienz BE»

Die Schweiz erlebte im Sommer 2005 eine der schlimmsten Hochwasserkatastrophen der neueren Geschichte. Sechs Menschen starben. Die materiellen Schäden beliefen sich auf rund drei Milliarden Franken – in der Schweiz bisher ohne Parallele. Besonders heftig traf das Hochwasser den Kanton Bern. In der Gemeinde Brienz BE kamen zwei Menschen ums Leben. In der Folge haben Bund, Kantone und Gemeinden rund 4,5 Milliarden Franken in den Hochwasserschutz investiert. Es wurden neue, detaillierte Gefahrenkarten angelegt und ein Frühwarnsystem eingeführt.

Dienstag, 6. August 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Canyoning-Unglück Saxetbach»

Bei einem schweren Canyoning-Unglück im Saxetbach im Berner Oberland wurde im Sommer 1999 eine Gruppe junger Touristen mit ihren Guides von einer Flutwelle überrascht. 21 Menschen kamen ums Leben. Jahre später verurteilte ein Gericht das verantwortliche Outdoor-Unternehmen. Für die Branche war das Unglück sehr einschneidend. Es führte zur Gründung eines Verbandes und es wurden erstmals Standards im Bereich Risikosportarten festgelegt.

Mittwoch, 7. August 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Orkan Lothar»

Am 26. Dezember 1999 fegte Orkan «Lothar» über die Schweiz. 14 Menschen verloren ihr Leben, der Schaden an Gebäuden und Wäldern wurde später auf 1,35 Milliarden Franken beziffert. Der Sturm vernichtete innert Minuten das Kapital vieler Waldeigentümerinnen und -eigentümer. In der Folge haben sie sich teilweise zu regionalen Waldorganisationen zusammengeschlossen, um die Zusammenarbeit und die Arbeitssicherheit zu verbessern.

Donnerstag, 8. August 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Attentat von Zug»

Ein Mann stürmte im September 2001 das Zuger Regierungsgebäude und tötete 14 Menschen, zahlreiche wurden verletzt. Am Schluss seiner Wahnsinnstat richtete er sich selbst. Es war der erste Amoklauf dieser Art in der Schweiz und ein traumatisches Erlebnis für das ganze Land. Eines hat sich nach dem Attentat in Zug sofort geändert: Parlamentsgebäude sind seither nicht mehr frei zugänglich für alle.

Freitag, 9. August 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Chemieunfall Schweizerhalle»

Mitten in der Nacht brach im November 1986 in einer Lagerhalle des Chemiekonzerns Sandoz ein Brand aus: Hunderte Tonnen Chemikalien explodierten. Das mit Pflanzenschutzmittel versetzte Löschwasser gelangte direkt in den Rhein und vergiftete das Gewässer, abertausende Fische starben. Heute wird die Qualität des Rheins minutiös überwacht.