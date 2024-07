Vom 29. Juli bis zum 2. August 2024 widmet sich «Schweiz aktuell» dem Schönen in der Schweiz: in der Mode, der Architektur, der Kunst oder der Landschaft. Was gilt überhaupt als schön? Moderatorin Sabine Dahinden führt durch eine Woche voller bekannter und unbekannter Schönheiten der Schweiz.

Wie haben schöne Stoffe die Schweiz einst reich gemacht, und was ist von der einst so wichtigen Textilindustrie noch übrig? Wie unterscheidet sich das Bauen in den Bergen vom Bauen in der Agglomeration – und wer sagt, was schön ist in der Architektur? Diese und weitere Fragen zur Schönheit stellt Sabine Dahinden an fünf unterschiedlichen Live-Schauplätzen in der Schweiz.

Die «Schweiz aktuell»-Sommerserie «Durch die schöne Schweiz» im Überblick:

Montag, 29. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1



«Schöne Stoffe»

«Schweiz aktuell» berichtet live aus dem Textilmuseum St. Gallen über die Anfänge der Textilindustrie in der Schweiz. Und mit einem Spaziergang durch das Tösstal, das sich ab 1800 zu einem wichtigen Industriegebiet entwickelte, wo Arbeiterinnen für schöne Stoffe lange Schichten und zu einem tiefen Lohn schufteten. Schliesslich geht es bei «Schweiz aktuell» um die Frage, was heute von der einst stolzen Textilindustrie geblieben ist.

21:23 Video Schweiz aktuell vom 29.07.2024 Aus Schweiz aktuell vom 29.07.2024. abspielen. Laufzeit 21 Minuten 23 Sekunden.

Dienstag, 30. Juli, 19.00 Uhr, SRF 1



«Schöne Bauten»

Live aus dem Zwhatt Areal Regensdorf, wo ein Hochhaus aus Holz und Lehm gebaut wird, stellt Sabine Dahinden die Frage, was ein schöner Bau ist und wer dies definiert. «Schweiz aktuell» geht der Frage nach, wie in den Bergen gebaut wird und warum trotz vieler guter Architekten im Land viele Häuser nicht schön sind.

Mittwoch, 31. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1



«Schöne Kunst»

Live aus dem Museum Albert Anker setzt sich Sabine Dahinden mit der Frage auseinander, ob Kunst heute noch schön sein soll oder darf. Was sagen junge Kunststudierende, die eben abgeschlossen haben? Wie sehen das berühmte Schweizer Künstler wie etwa Franz Gertsch? Und spielt für den Tinguely-Techniker Schönheit überhaupt eine Rolle?

Donnerstag, 1. August 2024, 19.00 Uhr, SRF 1



«Schöne Tourismus-Orte»

Live von der 1. August-Feier in Lauterbrunnen BE fragt Moderatorin Sabine Dahinden ihre Gäste, ob die Schönheit des Ortes und seine Beliebtheit vielleicht auch Schattenseiten haben. Wie geht Lauterbrunnen BE mit dem Massentourismus um? «Schweiz aktuell» zeigt auf, wie Touristiker versuchen, Touristinnen weg von überlaufenen Orten an weniger bekannte Orte zu bringen, und ob das funktioniert.

Freitag, 2. August 2024, 19.00 Uhr, SRF 1



«Schöne Landschaften»

Das Lavaux steht sinnbildlich für schöne Landschaften unter Druck. Heute gilt sie als eine der schönsten Landschaften der Welt, 1972 sollte sie verbaut werden. Mit einer damals von Franz Weber lancierten Volksinitiative konnte dies verhindert werden. Sabine Dahinden unterhält sich im Lavaux mit Vera Weber, der Tochter von Franz Weber und Präsidentin der Franz Weber Stiftung. Sie kämpft bis heute für den Erhalt schöner Landschaften. «Schweiz aktuell» greift das Spannungsfeld zwischen Schutz und Nutzung auf.