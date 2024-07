Die «Schweiz aktuell»-Moderatoren Mario Torriani und Michael Weinmann melden sich für die «Schweiz aktuell»-Sommerserie fünf Tage in Folge live von jeweils zwei unterschiedlichen Standorten in der Schweiz und zeigen Themen, Orte und Geschichten aus zwei gegensätzlichen Blickwinkeln.

In der Woche vom 15. bis 19. Juli 2024 setzt «Schweiz aktuell» auf gegensätzliche Perspektiven. Zum dritten Mal in Folge gibt ein Kontrast das Wochenmotto einer Spezialwoche im Sommer vor. Unter der Prämisse «heiss und kalt» beleuchten die Moderatoren Mario Torriani und Michael Weinmann täglich ein Thema live von zwei unterschiedlichen Standorten.

Die «Schweiz aktuell»-Sommerserie «heiss und kalt» im Überblick:

Montag, 15. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Baden, heiss und kalt»

Badekultur gehört zum Schweizer Sommer. Wie lange aber sind Schweizer Seen bei Hitze noch erfrischend? Der Bodensee als Beispiel wird wärmer, wie «Schweiz aktuell» in der Badhütte in Rorschach SG zeigt. Gewollt heiss gebadet wird dafür aus gesundheitlichen Gründen im Thermalbad in Zurzach AG – sogar im Sommer. Wie gesundheitsfördernd und heilend sind heisse Bäder? Und auch das Gegenteil soll gesund sein, zeigt der Abstecher in die Sportschule Magglingen: eiskaltes Wasser für die Regeneration nach Trainings.

20:22 Video Schweiz aktuell vom 15.07.2024 Aus Schweiz aktuell vom 15.07.2024. abspielen. Laufzeit 20 Minuten 22 Sekunden.

Dienstag, 16. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Produkte, heiss und kalt»

Kein Sommer ohne Feuerwerk. Das traditionelle Vergnügen steht aber auf dem Prüfstand, eine Volksinitiative fordert die Einschränkung von Feuerwerk. Wie Raketen, Vulkane und Knallfrösche hergestellt werden, zeigt «Schweiz aktuell» live aus der Feuerwerksfabrik in Neudorf LU im Produktionsstress vor dem 1. August. Und weil zu jedem Sommerfest eisgekühlte Getränke gehören, gibt es als Gegensatz einen Besuch bei Herstellern von Trockeneis in Zuzwil SG.

19:45 Video Schweiz aktuell vom 16.07.2024 Aus Schweiz aktuell vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 19 Minuten 45 Sekunden.

Mittwoch, 17. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Gebäude, heiss und kalt»

Brennt ein Haus, können Rettungsdienste und Feuerwehr ihre Arbeit nur verrichten, wenn sie in heisser Umgebung geübt haben. Im Branddorf Andelfingen ZH trainieren Feuerwehren in realer Umgebung den Einsatz in den Flammen und grosser Hitze bei hoher körperlicher Anstrengung. Für den Menschen ebenso herausfordernd ist die Arbeit in der Kälte. Im Grosskühlhaus Gossau SG werden täglich Tonnen von Lebensmitteln eingelagert oder abgeholt. Viele Arbeitsschritte sind automatisiert – und doch gibt es Menschen, die täglich bei mehr als 20 Grad unter null im Einsatz stehe

19:01 Video Schweiz aktuell vom 17.07.2024 Aus Schweiz aktuell vom 17.07.2024. abspielen. Laufzeit 19 Minuten 1 Sekunde.

Donnerstag, 18. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Der Tod, heiss und kalt»

Nach dem Tod kommt die Hitze. Die Mehrheit der Menschen lässt sich hierzulande einäschern nach dem Ableben. Im Krematorium Nordheim in Zürich erfahren die Zuschauenden, warum sich so viele heutzutage für diesen letzten Weg entscheiden. Manche Verstorbene werden nach dem letzten Herzschlag zuerst aber noch in der Rechtsmedizin untersucht. Der Einblick in die Arbeit des Instituts für Rechtsmedizin Basel zeigt die Fragestellungen, Herausforderungen und Rätsel, die nach einem ungeklärten oder unnatürlichen Ableben beschäftigen.



Freitag, 19. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

»Handwerk, heiss und kalt»

Arbeit mit Feuer ist eine Kunst. Eine Glasbläserin formt in Bern aus Laborgefässen kunstvolle Vasen und Behälter – über der Flamme bei 1200 Grad. Ein altes und seltenes Handwerk in der Schweiz. Zur Abkühlung ein Cornet. Nie ist die Nachfrage nach Glacé grösser als im Sommer. Und doch, der Markt ist hart: Viele kleine Hersteller buhlen um die Kundschaft in der Hoffnung auf lange und heisse Sommer. In Olten SO gibt es Einblick in die Herstellungsprozesse einer traditionellen Gelateria, die grossen Wert auf Handwerk und regionale Rohstoffe legt.

Ausstrahlung: Ab Montag, 15. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1