Die «Schweiz aktuell»-Moderatorin Catherine Thommen meldet sich für die «Schweiz aktuell»-Sommerserie fünf Tage in Folge live von verschiedenen Bahnhöfen in der Schweiz und redet mit Menschen, die am und im Bahnhof leben und arbeiten. Welche Bedeutung haben Bahnhöfe – und wie verändern sie sich?

In der Woche vom 22. bis 26. Juli 2024 zeigt «Schweiz aktuell» das Leben an Schweizer Bahnhöfen und spricht mit Menschen, deren Bezugspunkt der Bahnhof ist. Welche Bedeutung hatten und haben Bahnhöfe? Eine Institution im Wandel der Zeit.

Die «Schweiz aktuell»-Sommerserie «Leben im Bahnhof» im Überblick:

Montag, 22. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Bedeutung der Bahnhöfe»

In der «Schweiz aktuell»-Sommerserie «Leben im Bahnhof» geht es im 1. Teil um den Einfluss des SBB-Werkes auf die Stadtentwicklung von Olten und Schriftsteller Pedro Lenz philosophiert im Restaurant «Flügelrad» über das Reisen.

20:17 Video Schweiz aktuell vom 22.07.2024 Aus Schweiz aktuell vom 22.07.2024. abspielen. Laufzeit 20 Minuten 17 Sekunden.

Dienstag, 23. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1

«Schattenseite der Bahnhöfe»

In der «Schweiz aktuell»-Sommerserie «Leben im Bahnhof» wird im 2. Teil unter anderem gezeigt, wie ein Zug gereinigt wird und es gibt einen Einblick in die Arbeit des Schweizer Grenzschutzes.

20:30 Video Schweiz aktuell vom 23.07.2024 Aus Schweiz aktuell vom 23.07.2024. abspielen. Laufzeit 20 Minuten 30 Sekunden.

Mittwoch, 24. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1



«Geschichte der Bahnhöfe»

In der «Schweiz aktuell»-Sommerserie «Leben im Bahnhof» geht es im 3. Teil um den Wiederaufbau des Bahnhofs Schaffhausen nach dem zweiten Weltkrieg und die Grossbaustellen der Bahnhöfe Lausanne und Bern.

22:05 Video Schweiz aktuell vom 24.07.2024 Aus Schweiz aktuell vom 24.07.2024. abspielen. Laufzeit 22 Minuten 5 Sekunden.

Donnerstag, 25. Juli 2024, 19.00 Uhr, SRF 1



«Arbeiten im Bahnhof»

In der «Schweiz aktuell»-Sommerserie «Leben im Bahnhof» geht es im 4. Teil in die BLS-Betriebszentrale in Spiez und in die Grossküchen im Souterrain des Zürcher Hauptbahnhofs.