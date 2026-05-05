Informationen
Bei Anmeldungen von mehr als vier Personen (zum Beispiel Verein/Klub) bitten wir Sie, uns ein Mail an folgende Adresse zu schicken: publikum-fussballwm@srf.ch
So finden Sie uns
Erleben Sie die Faszination der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 live im Studio!
Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 werden die USA, Kanada und Mexiko zur Bühne des Weltfussballs – und Sie können mittendrin sein.
Werden Sie Teil unserer Live-Sendung und verfolgen Sie ausgewählte Spiele in einzigartiger Atmosphäre. Werfen Sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen einer TV-Produktion und spüren Sie die Spannung hautnah.
Vor Ort erwarten Sie ein kleiner Imbiss sowie eine Einführung durch unser:e Gastgeber:in, der/die Sie auf den Abend einstimmt. Kurz vor Sendebeginn nehmen Sie Ihren Platz im Studio ein – bereit für ein unvergessliches Live-Erlebnis.
Wichtige Hinweise:
Das Mindestalter beträgt 12 Jahre für Spiele um 18:00 und 19:00 Uhr sowie 14 Jahre für Spiele um 21:00 Uhr (auch in Begleitung von Erwachsenen). Eine Ausweiskontrolle erfolgt vor Ort.