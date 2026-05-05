Erleben Sie die WM im Studio und seien Sie ein Teil unserer Live-Sendung. Melden Sie sich hier kostenlos an.

Informationen

Bei Anmeldungen von mehr als vier Personen (zum Beispiel Verein/Klub) bitten wir Sie, uns ein Mail an folgende Adresse zu schicken: publikum-fussballwm@srf.ch

So finden Sie uns

Erleben Sie die Faszination der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 live im Studio!

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 werden die USA, Kanada und Mexiko zur Bühne des Weltfussballs – und Sie können mittendrin sein.

Werden Sie Teil unserer Live-Sendung und verfolgen Sie ausgewählte Spiele in einzigartiger Atmosphäre. Werfen Sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen einer TV-Produktion und spüren Sie die Spannung hautnah.

Vor Ort erwarten Sie ein kleiner Imbiss sowie eine Einführung durch unser:e Gastgeber:in, der/die Sie auf den Abend einstimmt. Kurz vor Sendebeginn nehmen Sie Ihren Platz im Studio ein – bereit für ein unvergessliches Live-Erlebnis.

Wichtige Hinweise:

Das Mindestalter beträgt 12 Jahre für Spiele um 18:00 und 19:00 Uhr sowie 14 Jahre für Spiele um 21:00 Uhr (auch in Begleitung von Erwachsenen). Eine Ausweiskontrolle erfolgt vor Ort.

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