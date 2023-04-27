Informationen

Bei Anmeldungen von mehr als vier Personen (zum Beispiel Verein/Klub) bitten wir Sie, uns ein Mail an folgende Adresse zu schicken: sportpanorama@srf.ch

So finden Sie uns

Der Sportpanorama-Besuch ist kostenlos.

Das Mindestalter für den Zutritt zur Sendung beträgt 12 Jahre, auch in Begleitung Erwachsener. Es wird vor Ort eine Ausweiskontrolle durchgeführt.

Treffpunkt ist um 17:00 Uhr beim Publikumseingang des Schweizer Radio und Fernsehens.

Unser:e Gastgeber:in wird Sie nach einem kleinen Apéro über den Ablauf des Abends und der Sendung informieren. Kurz vor Sendebeginn werden Sie ins Studio geführt, in welchem das «Sportpanorama» live produziert wird. Erleben Sie die Sendung hautnah.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.